В Башкирии пьяный водитель облил бензином гаишника и поджег

42-летнего жителя Кугарчинского района будут судить за покушение на убийство полицейского. Свою вину он признал, скоро уголовное дело рассмотрит Верховный Суд РБ, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Вопиющий случай произошел в селе Юмагузино в июле прошлого года. Инспектор ДПС остановил для проверки документов "Восьмерку".
Обвиняемый свои преступные действия, направленные на лишение жизни сотрудника полиции, не смог довести до конца ввиду активного сопротивления потерпевшего, самостоятельно потушившего огонь.