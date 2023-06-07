В Башкирии пьяный водитель облил бензином гаишника и поджег

Несмотря на явные признаки алкогольного опьянения, водитель не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования, в связи с чем было принято решение о задержании транспортного средства. Будучи несогласным с законными действиями полицейского, злоумышленник достал из багажника канистру с бензином, облил им инспектора и пожег.

пресс-служба прокуратуры РБ