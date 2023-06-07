В Башкирии пьяный водитель облил бензином гаишника и поджег

42-летнего жителя Кугарчинского района будут судить за покушение на убийство полицейского. Свою вину он признал, скоро уголовное дело рассмотрит Верховный Суд РБ, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото №1 - В Башкирии пьяный водитель облил бензином гаишника и поджег

Вопиющий случай произошел в селе Юмагузино в июле прошлого года. Инспектор ДПС остановил для проверки документов "Восьмерку".

Несмотря на явные признаки алкогольного опьянения, водитель не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования, в связи с чем было принято решение о задержании транспортного средства. Будучи несогласным с законными действиями полицейского, злоумышленник достал из багажника канистру с бензином, облил им инспектора и пожег.

пресс-служба прокуратуры РБ

Обвиняемый свои преступные действия, направленные на лишение жизни сотрудника полиции, не смог довести до конца ввиду активного сопротивления потерпевшего, самостоятельно потушившего огонь.

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