В Уфе неизвестные устроили стрельбу по прохожему

Инцидент произошел на улице Невского в Черниковке. Горожанин шел в гости к другу, когда в него прилетели две пули. Предположительно, в него стреляли из проезжавшего автомобиля. Точное местонахождение стрелков мужчине не смог вычислить – успел только отойти в сторону и добраться до приятеля. Вместе они пошли в больницу.