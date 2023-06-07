В Уфе неизвестные устроили стрельбу по прохожему

Неизвестные в Уфе устроили стрельбу по прохожему. Пострадавший получил травмы руки и спины из-за резиновых пуль, сообщает ТГ-канал Mash.

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Инцидент произошел на улице Невского в Черниковке. Горожанин шел в гости к другу, когда в него прилетели две пули. Предположительно, в него стреляли из проезжавшего автомобиля. Точное местонахождение стрелков мужчине не смог вычислить – успел только отойти в сторону и добраться до приятеля. Вместе они пошли в больницу.

Как сообщает КП-Уфа, ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ. В воскресенье, 4 июня, полиция приняла сообщение о произошедшем.

Мужчина получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий для установления личности, совершившей противоправное деяние.

пресс-служба МВД по РБ

По результатам проверки полиция примет процессуальное решение.

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