В Уфе неизвестные устроили стрельбу по прохожему

Неизвестные в Уфе устроили стрельбу по прохожему. Пострадавший получил травмы руки и спины из-за резиновых пуль, сообщает ТГ-канал Mash.
Инцидент произошел на улице Невского в Черниковке. Горожанин шел в гости к другу, когда в него прилетели две пули. Предположительно, в него стреляли из проезжавшего автомобиля. Точное местонахождение стрелков мужчине не смог вычислить – успел только отойти в сторону и добраться до приятеля. Вместе они пошли в больницу.
Как сообщает КП-Уфа, ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ. В воскресенье, 4 июня, полиция приняла сообщение о произошедшем.
По результатам проверки полиция примет процессуальное решение.