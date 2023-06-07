В Башкирии прошел забег по пересеченной местности «Кук-караук трейл»

В Ишимбайском районе прошёл один из сложнейших забегов по пересеченной местности «Кук-караук трейл». Об этом в социальных сетях пишет председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Внештатный кинолог Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Надежда Отвесова и её четвероногий напарник Торин приняли участие в этом забеге на дистанции 13 км. Надежда с Торином пришли к финишу 7 из 55 спортсменов в своей возрастной категории. При этом было несколько вынужденных остановок, чтобы оказать помощь бегунам, которым стало плохо на дистанции.