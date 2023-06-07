В Уфе проходит Международный турнир по шашкам стран ШОС

За звание лучшего на протяжении недели будут бороться представители России, Киргизии, Китая, Монголии, Пакистана, Турции и не только. Нашу страну на соревнованиях представляют восемь спортсменов, среди которых чемпионы мира и победители кубка мира.

От республики выступают шесть спортсменов. После первого соревновательного дня у женщин лидирует Матрена Ноговицына из России и представительница Монголии. У мужчин шесть очков из шести набрал Александр Георгиев.

 Сегодня участники проведут за шашечной доской еще по пять встреч.

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