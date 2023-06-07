В Уфимском районе стартовали заезды Кубка Башкирии по мотокроссу

Сезон официальных республиканских соревнований по мотокроссу открылся на новой трассе рядом с М5 на территории Чесноковского сельсовета. В первом этапе Кубка Башкортостана приняли участие 90 спортсменов из Уфы и ещё восьми городов республики, а также Воткинска, Сарапула, Елабурги, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Настоящий праздник мотоспорта в республике. На новую трассу в Уфимском районе приехали сильнейшие башкирские спортсмены. В программе соревнований было восемь классов: начиная с детей и заканчивая ветеранами 45+.

Мотокросс – крутая штука, спорт настоящих мужчин, бывают травмы и падения. Либо папа затаскивает сына, либо сын папу, начинают тренироваться от 5 лет. Самому старшему сегодня 65. Сергей Адмаев, директор центра развития мотокросса «Мотоцентр экстрим»

Трасса в Уфимском районе абсолютно новая и впервые принимает соревнования. Она была построена в октябре прошлого года. Архитектор трассы Алексей Поволжский считает, что самое сложное было придумать все элементы. Создавали трассу почти год, но меняется она едва ли не каждую неделю. И даже за два дня до старта соревнований трасса вновь была обновлена, чтобы обеспечить максимальную безопасность участников.

Примерно 15 препятствий, сейчас она самая широкая в Башкирии. Должно быть комфортно. С пылью будем бороться, сейчас как закончится тренировки, будем поливать. Алексей Поволжский, архитектор трассы

Принял участие в соревнованиях и чемпион России по мотогонкам на льду Никита Богданов. Последние два сезона именитый спортсмен решил плотно взяться за мотокросс. Сразу после окончания зимнего сезона Богданов съездил на сборы и начал готовиться к летним соревнованиям. Впрочем, проблем с переходом на новый вид спорта Никита не испытал. Мотокроссом он занимался с пяти лет и ранее участвовал на этапах чемпионата республики. По сути, мотокросс – это и есть подготовка к зимнему сезону.

Здесь был месяц назад. Сергей молодец, сделал огромный труд, трассу, стремится приблизиться к высокому уровню. Что-то не хватает, что-то подсказываю, всё неплохо. Единственное – пыль, бетон, давно не было дождей, это все сказывается. Слышал, что будет устанавливаться полив серьезный, будем этого ждать. Никита Богданов, чемпион России по мотогонкам на льду

И Никита Богданов показал своё мастерство на новой трассе, заняв первое место. Вторую строчку занял Вячеслав Дроздов, который в следующем сезоне планирует выйти на лед и последовать примеру своего знаменитого отца Ильи Дроздова. До уровня таких спортсменов ещё далеко этим совсем юным участникам соревнований. Молодёжь приходит в мотоспорт с пяти лет, а уже в 13 чувствует себя на трассе уверенно.

Я хотел бы проехать на пятое место, на третье не получится, люди больше меня занимаются. Реально это сделать. Данил Халилов, участник соревнований