В Уфимском районе стартовали заезды Кубка Башкирии по мотокроссу

Сезон официальных республиканских соревнований по мотокроссу открылся на новой трассе рядом с М5 на территории Чесноковского сельсовета. В первом этапе Кубка Башкортостана приняли участие 90 спортсменов из Уфы и ещё восьми городов республики, а также Воткинска, Сарапула, Елабурги, Набережных Челнов и Нижнекамска.
Настоящий праздник мотоспорта в республике. На новую трассу в Уфимском районе приехали сильнейшие башкирские спортсмены. В программе соревнований было восемь классов: начиная с детей и заканчивая ветеранами 45+.
Трасса в Уфимском районе абсолютно новая и впервые принимает соревнования. Она была построена в октябре прошлого года. Архитектор трассы Алексей Поволжский считает, что самое сложное было придумать все элементы. Создавали трассу почти год, но меняется она едва ли не каждую неделю. И даже за два дня до старта соревнований трасса вновь была обновлена, чтобы обеспечить максимальную безопасность участников.
Принял участие в соревнованиях и чемпион России по мотогонкам на льду Никита Богданов. Последние два сезона именитый спортсмен решил плотно взяться за мотокросс. Сразу после окончания зимнего сезона Богданов съездил на сборы и начал готовиться к летним соревнованиям. Впрочем, проблем с переходом на новый вид спорта Никита не испытал. Мотокроссом он занимался с пяти лет и ранее участвовал на этапах чемпионата республики. По сути, мотокросс – это и есть подготовка к зимнему сезону.
И Никита Богданов показал своё мастерство на новой трассе, заняв первое место. Вторую строчку занял Вячеслав Дроздов, который в следующем сезоне планирует выйти на лед и последовать примеру своего знаменитого отца Ильи Дроздова. До уровня таких спортсменов ещё далеко этим совсем юным участникам соревнований. Молодёжь приходит в мотоспорт с пяти лет, а уже в 13 чувствует себя на трассе уверенно.
Среди младших ветеранов победил Дмитрий Буланкин, а в классе 85 куб. см – Глеб Спирин. Лучший результат продемонстрировали мотогонщики центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова. У них три первых и три вторых места. С появлением новой и удобной трассы организаторы рассчитывают, что интерес к мотоспорту уже в ближайшее время в нашей республике повысится.