Завершился четвертый тур чемпионата Башкирии по футболу

В центральной встрече уикенда «Беркут-Уфа» принимал на своём поле туймазинский «Спартак». В составе хозяев дублем отличился Данил Ахатов, ещё по голу забили Никита Афанасьев, Никита Данченко и Мигран Агеян. Итог – победа уфимцев – 5:3.
«Старт» из Жуково начал набирать форму и разгромил одного из лидеров турнира «Витязь-ГТУ» со счётом 5:2. «Уфа-2006» на выезде справилась с «Девоном» из Октябрьского, а сборная студентов упустила победу над учалинским «Горняком».
Турнирную таблицу с 10 очками единолично возглавил «Беркут-Уфа», следом расположились «Витязь-ГТУ» и «Старт».