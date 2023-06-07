Завершился четвертый тур чемпионата Башкирии по футболу

«Старт» из Жуково начал набирать форму и разгромил одного из лидеров турнира «Витязь-ГТУ» со счётом 5:2. «Уфа-2006» на выезде справилась с «Девоном» из Октябрьского, а сборная студентов упустила победу над учалинским «Горняком».