Башкирские биатлонисты начали летнюю подготовку к предстоящему сезону

В эти дни в Уфе проходят двухнедельные учебно-тренировочные сборы для нескольких групп. Как происходит закладывание базы на сезон?

Внимательное отношение к воспитанникам – один из секретов успеха подготовки будущих чемпионов, считает пятикратная чемпионка мира по биатлону. Евгения Якушева тренирует сразу несколько групп биатлонистов. В основном это младшие юноши и девушки, но есть и новички-первогодки, так здесь называют тех, кто совсем недавно пришел в этот спорт. Так, Кристина Константинова уже побеждала на республиканских соревнованиях по велоспорту, занималась она и плаванием, но сейчас пробует силы в биатлоне. А девятилетние Варвара Лобова и Милана Архипова пришли из футбола и гимнастики.

А так тренируются младшие юноши под руководством Сергея Заболотских. После окончания зимнего сезона у биатлонистов был небольшой отпуск, после которого спортсмены вновь приступили к занятиям. На уфимском спорткомплексе «Биатлон» сейчас проходят двухнедельные учебно-тренировочные сборы с группами начальной подготовки и теми, кто входит в резервный состав юношеской сборной республики.

Вторым этапом подготовки станут сборы в Белорецке. Задача тренеров – вывести спортсменов на пик формы к первенству страны, которое пройдет в сентябре и в феврале.