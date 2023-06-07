Масштабное отключение электричества ждет жителей уфимского Нагаево

В Нагаево ожидается масштабное отключение электричества. Об этом сообщает администрация Октябрьского района города.
Уточняется, что электроэнергии не будет 8 июня с 9 утра до шести вечера. Причиной неудобств станут ремонтные работы.
Так, в связи с ремонтными работами электроэнергии не будет на улицах Отечественной, Матвея Любавского, 60-летия Победы, Сосланбека Тавасиева, Благородной, 65-летия Победы, Бархатной, Наиля Бикбулатова, Гаты Сулейманова, Шарифа Манатова, Тагира Баширова, Сабира Вагапова, Евгения Кучерова, Газиза Альмухаметова, Гайнинской, Булата Рафикова, Новоуфимской, Алдара Исякаева, Василия Катаринского,
Счастливой, Табынской, Академической, Льва Лебединского, Смородиновой, Парадной, Булярской, Бурзянцева, Кипчакской, Ильдуса Хабирова, Евгения Кучерова, Гайнинской, Алмалыкской, Наиля Бикбулатова, Тагира Баишева, Касима Ахмерова, Таныпской, Ивана Лепехина, Кинзи Арсланова, а также в 1-м и 2-м Диагональном переулках, Клубничном переулке и в СНТ «Тонус».
Кроме того, 2 раза по 2 часа будет прекращена подача электрической энергии по улицам Атышской, Луговой, Знаменской, Абрикосовой, Галимьяна Тагана, Фарита Шайнурова, по переулку Задорному, Северной, Василия Катаринского, Солидарности, Кадира Даяна, Александра Бурзянцева, Рощинской, Уралтауской.