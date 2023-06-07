Масштабное отключение электричества ждет жителей уфимского Нагаево

Так, в связи с ремонтными работами электроэнергии не будет на улицах Отечественной, Матвея Любавского, 60-летия Победы, Сосланбека Тавасиева, Благородной, 65-летия Победы, Бархатной, Наиля Бикбулатова, Гаты Сулейманова, Шарифа Манатова, Тагира Баширова, Сабира Вагапова, Евгения Кучерова, Газиза Альмухаметова, Гайнинской, Булата Рафикова, Новоуфимской, Алдара Исякаева, Василия Катаринского,