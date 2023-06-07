Уфимские врачи экстренно прооперировали 10-летнего мальчика с кровоизлиянием в мозг

В Уфе на операционном столе оказался 10-летний мальчик с кровоизлиянием в мозг. Юный пациент поступил в 17-ую больницу с тяжелыми симптомами: сильной головной болью, рвотой, вялостью и сонливостью.

Фото №1 - Уфимские врачи экстренно прооперировали 10-летнего мальчика с кровоизлиянием в мозг

В больнице врачи сделали мальчику КТ-исследование и обнаружили внутримозговую гематому правой височной доли в объеме 40 мл. Об этом рассказал в медучреждении.

«При поступлении в стационар мальчику в срочном порядке выполнили КТ-исследование, которое показало обширную внутримозговую гематому правой височной доли в объеме 40 мл. Для уточнения диагноза врачи провели контрастное исследование сосудов головного мозга и выявили артериовенозную мальформацию — врожденный порок развития сосудов головного мозга. Пациенту была проведена костно-пластическая трепанация черепа с удалением внутримозговой гематомы и коагуляцией артериовенозной мальформации», — сообщили в медучреждении. — Экстренную операцию выполнила хирургическая бригада в составе заведующего нейрохирургическим отделением, врача-нейрохирурга высшей категории Евгения Котрикова, врача-нейрохирурга Рината Глимшина, врача-нейрохирурга Константина Нигматуллина, врача анестезиолога-реаниматолога Юлии Ахметгареевой».  

Благодаря своевременной и высококвалифицированной медицинской помощи, ребенку удалось избежать угрожающих жизни осложнений. Сейчас состояние мальчика улучшилось, врачи оценивают хорошую динамику восстановления ребенка, что дает надежду на полное восстановление, сообщает  «Башинформ».

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии