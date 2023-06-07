Уфимские врачи экстренно прооперировали 10-летнего мальчика с кровоизлиянием в мозг

В Уфе на операционном столе оказался 10-летний мальчик с кровоизлиянием в мозг. Юный пациент поступил в 17-ую больницу с тяжелыми симптомами: сильной головной болью, рвотой, вялостью и сонливостью.
В больнице врачи сделали мальчику КТ-исследование и обнаружили внутримозговую гематому правой височной доли в объеме 40 мл. Об этом рассказал в медучреждении.
Благодаря своевременной и высококвалифицированной медицинской помощи, ребенку удалось избежать угрожающих жизни осложнений. Сейчас состояние мальчика улучшилось, врачи оценивают хорошую динамику восстановления ребенка, что дает надежду на полное восстановление, сообщает «Башинформ».