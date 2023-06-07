Уфимские врачи экстренно прооперировали 10-летнего мальчика с кровоизлиянием в мозг

«При поступлении в стационар мальчику в срочном порядке выполнили КТ-исследование, которое показало обширную внутримозговую гематому правой височной доли в объеме 40 мл. Для уточнения диагноза врачи провели контрастное исследование сосудов головного мозга и выявили артериовенозную мальформацию — врожденный порок развития сосудов головного мозга. Пациенту была проведена костно-пластическая трепанация черепа с удалением внутримозговой гематомы и коагуляцией артериовенозной мальформации», — сообщили в медучреждении. — Экстренную операцию выполнила хирургическая бригада в составе заведующего нейрохирургическим отделением, врача-нейрохирурга высшей категории Евгения Котрикова, врача-нейрохирурга Рината Глимшина, врача-нейрохирурга Константина Нигматуллина, врача анестезиолога-реаниматолога Юлии Ахметгареевой».