В Уфе выступят известные блогеры в рамках фестиваля «Блогеры России»

На День города в Уфе 12 июня пройдет фестиваль "Блогеры России". Мероприятие посетят известные блогеры, такие как Настя Ивлеева, ESMI, Милана Хаметова.

По информации администрации Уфы, фестиваль пройдет на нижней площадке конгресс-холла «Торатау» в парке «Ватан». В программе предусмотрены автограф-сессии, встречи с блогерами, спортивные активности и мастер классы.