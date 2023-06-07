В Уфе выступят известные блогеры в рамках фестиваля «Блогеры России»

На День города в Уфе 12 июня пройдет фестиваль "Блогеры России". Мероприятие посетят известные блогеры, такие как Настя Ивлеева, ESMI, Милана Хаметова.
По информации администрации Уфы, фестиваль пройдет на нижней площадке конгресс-холла «Торатау» в парке «Ватан». В программе предусмотрены автограф-сессии, встречи с блогерами, спортивные активности и мастер классы.
Звезды выступят со своими хитами и расскажут секреты создания контента. В рамках фестиваля будет организован флешмоб «Воздушная красота».