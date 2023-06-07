В Уфе задержали группировку вымогателей

В башкирской столице задержали банду вымогателей. Об этом сообщает ФСБ по Башкирии. Известно, что преступники вымогали деньги у предпринимателей.
Кроме вымогательства, банда промышляла также другими общественно-опасными деяниями. В группе преступников состояли трое мужчин: 1957, 1989 и 1994 года рождения. С 2017 по 2020 годы банда вымогала деньги у двух предпринимателей одного из городских рынков.
Мужчины угрожали расправой за неподчинение. По информации ФСБ, установлены факты незаконного получения более 1 млн рублей от каждого из потерпевших. В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере". Двоих фигурантов дела суд заключил под стражу. Третий подозреваемый под подпиской о невыезде.