В Башкирии депутаты намерены защитить детей от пропаганды смены пола

Депутаты Государственного собрания Башкирии планируют заняться вопросом защиты детей от пропаганды смены пола. Об этом заявил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.

По словам председателя, в мире идет тенденция по упрощению процедуры смены пола, что негативно сказывается на детях и сдвигаются границы нормы. Константин Толкачев уверен, что пропаганда смены пола легко может сбить с толку детей и приведет к печальным последствиям.