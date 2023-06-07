В Башкирии депутаты намерены защитить детей от пропаганды смены пола

Депутаты Государственного собрания Башкирии планируют заняться вопросом защиты детей от пропаганды смены пола. Об этом заявил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.
По словам председателя, в мире идет тенденция по упрощению процедуры смены пола, что негативно сказывается на детях и сдвигаются границы нормы. Константин Толкачев уверен, что пропаганда смены пола легко может сбить с толку детей и приведет к печальным последствиям.
По мнению чиновника, несовершеннолетние дети должны быть ограждены от такой информации. В ближайшее время депутаты намерены внести изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ». Поправки будут направлены на ограждение детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола.