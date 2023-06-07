Радий Хабиров посетил Белорецкий район с рабочей поездкой

Белорецкими пружинами будут оснащать автовазовские машины. Об этом сегодня представители одного из местных заводов рассказали главе республики. Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в Белорецкий район встретился с предпринимателями. Помимо этого, руководитель Башкортостана ознакомился с социально-экономическим развитием муниципалитета и принял участие в зональном семинаре глав сельских поселений.
Пружины для новых ГАЗелей «Некст». На подходе выпуск для «АвтоВАЗа». Башкирское предприятие в минувшем году прошло отбор на поставку деталей. И скоро на отечественные легковушки будут ставить пружины и подвески Уральского завода. Глава Башкортостана пообщался с представителями республиканских предприятий. Здесь и компании, известные далеко за пределами региона, и ещё набирающие обороты.
Задача, отметил глава региона, – упростить получение мер поддержки, чтобы стопки документов не пугали предпринимателей. А вот про Гульсиру Салаватову можно сказать: дело мастера боится. Про башкирскую рукодельницу глава региона решил рассказать лично в своих соцсетях. Почти 30 лет своей жизни она посветила тому, чтобы национальные украшения и предметы быта оставались в моде и сегодня.
Следом встреча уже с главами сельских поселений на зональном семинаре. На повестке дня – социально-экономическое развитие села.
Белорецк не так давно получил федеральный грант на строительство духовно-просветительского центра. Двухэтажное здание с кабинетами, актовым залом и столовой. Здесь будут проводиться городские и районные мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.
Также завершаются отделочные работы в Свято-Никольском соборе. Священнослужители продемонстрировали современную систему работы колоколов «Электронный звонарь». Рядом с храмом начинается парк культуры и отдыха «Шагни за горизонт». Проект по благоустройству стал лучшим в номинации и получил золотой диплом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Акцент сделан на эко-тропе, пройдя по которой, уже в городе можно сделать вывод о природе Белорецкого района.
Летом прошлого года в Белорецке появился и новый памятник, к которому глава республики решил возложить цветы. Авторы скульптуры – белоречане. Работа посвящена всем матерям, которые потеряли своих сыновей и дочерей на полях сражений.