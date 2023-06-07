Радий Хабиров посетил Белорецкий район с рабочей поездкой

Белорецкими пружинами будут оснащать автовазовские машины. Об этом сегодня представители одного из местных заводов рассказали главе республики. Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в Белорецкий район встретился с предпринимателями. Помимо этого, руководитель Башкортостана ознакомился с социально-экономическим развитием муниципалитета и принял участие в зональном семинаре глав сельских поселений.

Пружины для новых ГАЗелей «Некст». На подходе выпуск для «АвтоВАЗа». Башкирское предприятие в минувшем году прошло отбор на поставку деталей. И скоро на отечественные легковушки будут ставить пружины и подвески Уральского завода. Глава Башкортостана пообщался с представителями республиканских предприятий. Здесь и компании, известные далеко за пределами региона, и ещё набирающие обороты.

Задача, отметил глава региона, – упростить получение мер поддержки, чтобы стопки документов не пугали предпринимателей. А вот про Гульсиру Салаватову можно сказать: дело мастера боится. Про башкирскую рукодельницу глава региона решил рассказать лично в своих соцсетях. Почти 30 лет своей жизни она посветила тому, чтобы национальные украшения и предметы быта оставались в моде и сегодня.

Следом встреча уже с главами сельских поселений на зональном семинаре. На повестке дня – социально-экономическое развитие села.

Вы – ключевое звено управленческой команды республики. От качества вашей работы напрямую зависит благополучие наших жителей. Мы регулярно проводим встречи с главами сельских поселений, чтобы услышать наиболее волнующие вопросы и постараться помочь в их решении. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Белорецк не так давно получил федеральный грант на строительство духовно-просветительского центра. Двухэтажное здание с кабинетами, актовым залом и столовой. Здесь будут проводиться городские и районные мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

Мы обращались к Патриарху Кириллу с просьбой поддержать строительство таких просветительских центров и получили одобрение Владыки. По их количеству Башкортостан сегодня лидирует среди регионов России. Сейчас строим уже четвёртый объект. Здесь будут прививать культуру, любовь к Родине и лучшие человеческие качества. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также завершаются отделочные работы в Свято-Никольском соборе. Священнослужители продемонстрировали современную систему работы колоколов «Электронный звонарь». Рядом с храмом начинается парк культуры и отдыха «Шагни за горизонт». Проект по благоустройству стал лучшим в номинации и получил золотой диплом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Акцент сделан на эко-тропе, пройдя по которой, уже в городе можно сделать вывод о природе Белорецкого района.

«Шагни за горизонт» – единственный из парков Башкортостана, который получил престижную международную премию BLT Built Design Awards 2022. И у нас в республике таких парков много. Здесь красиво, достойно. Горжусь, что белоречане очень трудолюбивые и скромные люди, и получили замечательный парк. А мы, в свою очередь, нашу работу и поддержку будем продолжать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан