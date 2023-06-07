Экс-гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов провел свою заключительную пресс-конференцию

Шамиль Газизов провёл свою заключительную пресс-конференцию. Напомним, генеральный директор футбольного клуба «Уфа» покинул свой пост, приняв вину за результаты команды в этом сезона на себя. Итоги года для «Уфы» были признаны неудовлетворительными. Что ждёт «Уфу» в ближайшее время и какое будущее у команды?

Именно этот гол Ильи Мосейчука принёс победу «Кубани» в матче жизни и смерти. «Уфа» проиграла в решающем матче и за два года опустилась из Премьер-лиги во второй дивизион. Кадровые решения последовали незамедлительно – отставку гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова приняли на собрании учредителей клуба. Но будущее у команды есть.

Финансированием ФК «Уфа» будет обеспечен гарантированно, притом этот вопрос согласован главой республики – финансировать на уровне Первой лиги. Задача – у нас есть один сезон, и мы должны справиться и выйти в Первую лигу. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Уже известно, что команду покинули четыре арендованных футболиста – это полузащитники Алексей Евсеев и Андрей Никитин, а также Александр Мухин и Вадим Конюхов. На четверых в этом сезоне они провели 86 матчей, забили 8 мячей и отдали 9 голевых передач. Во Второй лиге «Уфе» придётся обходиться без легионеров, сейчас в составе уфимцев их трое – колумбиец Дилан Ортис, молдаванин Кэтэлин Карп и анголец Эгаш Касинтура.

Касинтура шесть лет находится в России, возможность получить российский паспорт у него 100%, но надо это ему или нет – мне неизвестно. Считаю, что ему как ангольцу будет легче уйти в европейский клуб, чем россиянину. Шамиль Газизов, экс-генеральный директор ФК «Уфа» /2012-2023 гг./

Главный тренер команды Арслан Халимбеков также покинул клуб. Его статистика не впечатляющая – Арслан Шарапутдинович пришёл в «Уфу» в октябре прошлого года и в 22 матчах одержал лишь 6 побед. Шамиль Камилович на пресс-конференции сказал, кого хотел бы видеть во главе «Уфы».

Сейчас нам нужен Игорь Колыванов. Он может вытащить своей харизмой, своей простотой. Он очень хорошо относится к клубу, он нас вытащит. Шамиль Газизов, экс-генеральный директор ФК «Уфа» /2012-2023 гг./

Покинул команду также и Николай Сафрониди. Он начинал в «Уфе» ещё в качестве футболиста в январе 2014-го года. По окончании игровой карьеры в 2018-м вошёл в тренерский штаб «Уфы», где ассистировал семи главным тренерам.

Пришло время с вами расстаться. Все эти годы мы чувствовали вашу поддержку, мотивировали ее на победы, хочется поблагодарить каждого человека, кто приходил на стадион и болел за команду. Николай Сафрониди, экс-тренер ФК «Уфа» /2018-2023 гг./