Экс-гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов провел свою заключительную пресс-конференцию

Шамиль Газизов провёл свою заключительную пресс-конференцию. Напомним, генеральный директор футбольного клуба «Уфа» покинул свой пост, приняв вину за результаты команды в этом сезона на себя. Итоги года для «Уфы» были признаны неудовлетворительными. Что ждёт «Уфу» в ближайшее время и какое будущее у команды?
Именно этот гол Ильи Мосейчука принёс победу «Кубани» в матче жизни и смерти. «Уфа» проиграла в решающем матче и за два года опустилась из Премьер-лиги во второй дивизион. Кадровые решения последовали незамедлительно – отставку гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова приняли на собрании учредителей клуба. Но будущее у команды есть.
Уже известно, что команду покинули четыре арендованных футболиста – это полузащитники Алексей Евсеев и Андрей Никитин, а также Александр Мухин и Вадим Конюхов. На четверых в этом сезоне они провели 86 матчей, забили 8 мячей и отдали 9 голевых передач. Во Второй лиге «Уфе» придётся обходиться без легионеров, сейчас в составе уфимцев их трое – колумбиец Дилан Ортис, молдаванин Кэтэлин Карп и анголец Эгаш Касинтура.
Главный тренер команды Арслан Халимбеков также покинул клуб. Его статистика не впечатляющая – Арслан Шарапутдинович пришёл в «Уфу» в октябре прошлого года и в 22 матчах одержал лишь 6 побед. Шамиль Камилович на пресс-конференции сказал, кого хотел бы видеть во главе «Уфы».
Покинул команду также и Николай Сафрониди. Он начинал в «Уфе» ещё в качестве футболиста в январе 2014-го года. По окончании игровой карьеры в 2018-м вошёл в тренерский штаб «Уфы», где ассистировал семи главным тренерам.
Новый сезон футбольный клуб «Уфа» начнёт ориентировочно 28 июля. Розыгрыш во втором дивизионе будет проходить по-новому: теперь турнир разделен на два дивизиона, а верхний – на «Золото» и «Серебро». «Уфа» сыграет среди десяти сильнейших команд в «золотой» группе.