В Башкирии мужчина избил знакомого и связал его кабелем от стиральной машины

В Стерлитамаке местный житель стал жертвой грабежа. В дом мужчины ворвался знакомый его сожительницы, избил его и связал кабелем от стиральной машины. О подробностях криминального инцидента сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Фото №1 - В Башкирии мужчина избил знакомого и связал его кабелем от стиральной машины

Весной этого года пострадавший сильно поругался со своей сожительницей. После конфликта женщина попросила приехать своего знакомого к ним домой для ограбления.

Мужчина, ворвавшись в квартиру, вместе с обвиняемой избили хозяина жилья и связали кабелем от стиральной машины, зарядными устройствами для мобильных телефонов, после чего покинули жилое помещение. Уходя, злоумышленница забрала два сотовых телефона потерпевшего.

пресс-служба прокуратуры Башкирии

Освободившись, мужчина смог добраться до соседей и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

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