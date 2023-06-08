В Башкирии мужчина избил знакомого и связал его кабелем от стиральной машины

В Стерлитамаке местный житель стал жертвой грабежа. В дом мужчины ворвался знакомый его сожительницы, избил его и связал кабелем от стиральной машины. О подробностях криминального инцидента сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Весной этого года пострадавший сильно поругался со своей сожительницей. После конфликта женщина попросила приехать своего знакомого к ним домой для ограбления.
Освободившись, мужчина смог добраться до соседей и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.
Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.