В Уфе прошел региональный фестиваль «Действуй»

Он собрал порядка 400 ребят и специалистов: педагоги, предприниматели и дети в возрасте от 14 до 17 лет со всей республики. Местом проведения стал Башкирский государственный педагогический университет.

В программе фестиваля – обучающие площадки. Одна для тех, кто пришел с готовыми проектами, другая для тех, кто только ищет идею своего дела.