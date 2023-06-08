В России VK введет авторизацию с помощью лица и отпечатка пальца

Социальная сеть VK запустила новую функцию - авторизацию по лицу и пальцу пользователя. В настоящее время функция работает в тестовом режиме, но по информации разработчиков, уже этим летом станет доступна всем. 

Фото №1 - В России VK введет авторизацию с помощью лица и отпечатка пальца

По информации пресс-службы социальной сети,  компания проводит тестирование новых возможностей. «OnePass доступен части пользователей «ВКонтакте» и сервисов VK в рамках тестирования. 

По словам разработчиков, с помощью новой функции авторизация будет занимать несколько секунд. Обработка всех данных будет происходить на самих гаджетах, а сами данные не будут передаваться сервисам VK.

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