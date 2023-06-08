В России приступают к испытаниям сверхточного препарата для лечения рака

Корпорация "Росатом" приступает к испытанием нового препарата, способного стать прорывом в лечении рака. Об этом сообщает пресс-служба компании. Сверхточное уничтожение рака может стать самым безопасным методом лечения.

По информации разработчиков лекарства, испытания пройдут на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии в Санкт-Петербурге. В испытании примут участие пациенты с различными видами рака, включая легочный, молочной железы, простаты и другие.