В Башкирии готовят законопроект, который усилит контроль за производством сидра и пива

В Башкирии усилят контроль за производством пива и сидра после многочисленных отравлений и нескольких десятков погибших людей. Депутаты Государственного собрания - Курултая рассмотрят данный законопроект в первом чтении на заключительном заседании весенней сессии.

Властями планируется внести изменения в статью 10 закона РБ «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ». По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, законопроект необходим, чтобы сделать слабоалкогольную продукцию безопаснее.

После принятия закона, многие организации и предприниматели попадут под внимание госнаркоконтроля. Планируются повсеместные проверки соблюдения необходимых требований при продаже.