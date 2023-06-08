В Башкирии готовят законопроект, который усилит контроль за производством сидра и пива

В Башкирии усилят контроль за производством пива и сидра после многочисленных отравлений и нескольких десятков погибших людей. Депутаты Государственного собрания - Курултая рассмотрят данный законопроект в первом чтении на заключительном заседании весенней сессии.
Властями планируется внести изменения в статью 10 закона РБ «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ». По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, законопроект необходим, чтобы сделать слабоалкогольную продукцию безопаснее.
После принятия закона, многие организации и предприниматели попадут под внимание госнаркоконтроля. Планируются повсеместные проверки соблюдения необходимых требований при продаже.
«Более жесткое государственное регулирование закроет лазейки для проникновения на республиканский рынок алкогольного контрафакта и снизит риски для жизни и здоровья граждан», – считает Константин Толкачев.