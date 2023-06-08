Радий Хабиров поздравил соцработников Башкирии с профессиональным праздником

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. В нашем регионе в этой сфере трудятся больше 11 тысяч человек. Радий Хабиров поздравил с праздником соцработников и вручил государственные награды республики. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Башкортостан». Руководитель региона отметил, что чуткость и милосердие сотрудников этой отрасли вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне.

Чай иногда они пьют вместе. Насима Зарипова передала Разине Закиевой запасные ключи от квартиры, потому что всецело доверяет своей помощнице. Пенсионерке почти 80, и помощь в быту ей необходима. Супруг женщины умер, сын героически погиб в 1989 году, дочь в другом городе. Внучки живут по соседству, тем не менее поддержка социальных служб лишней не бывает.

Спрашивает, как у меня дела, спокойной ночи желает. Если что-то забыла, она потом в любое время приносит. Насима Зарипова

В подопечных у Разины Закиевой больше 20 человек. Хотя есть график посещений, отношения с пожилыми клиентами переросли уже в неофициальные. Без этого никак. Работа не ограничивается покупкой продуктов и лекарств. Соцработники создают настроение пенсионерам.

Я люблю свою работу. Мне повезло с подопечными. Я бабушек своих люблю, и они меня любят. Разина Закиева, социальный работник Ленинского района г. Уфы

Их призвание – помогать другим. Обязанности не отменяются даже в профессиональный праздник. Впрочем, как не отменяется и чествование тех, кто предан профессии. Сотрудников соцсферы республики поблагодарил за работу глава региона. Радий Хабиров пожелал успехов в нелёгком и ответственном труде.

Дорогие наши работники и ветераны социальных служб. Примите мои самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём социального работника! В наше непростое время самые добрые и отзывчивые люди выбирают своей профессией служение людям. Именно ваше участие и поддержка, чуткость и милосердие вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне. Придают сил для преодоления сложных жизненных ситуаций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Лучшие в отрасли были удостоены государственных наград. Одним из приоритетов социальной политики является поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. В прошлом году в стране вернули звание «Мать-героиня». В числе первых женщин, получивших почетную награду, – Альбина Хайдаршина из Балтачевского района, которая воспитывает 13 детей. Не остаются без внимания пожилые, люди с ограниченными возможностями здоровья. В связи со спецоперацией появилась еще одна категория граждан, которая нуждается в поддержке, – члены семей участников СВО. Более 4 тысяч из них получили помощь соцработников.

Это моя стихия. Я не представляю своей жизни без того, чтобы помогать людям. Лариса Таёкина, директор юго-восточного центра «Семья»