В Башкирии в 2023 году проведут комплексный ремонт 753 подъездов

В Уфе завершили комплексный ремонт подъездов дома по улице Мустая Карима, 45 в рамках республиканской программы, которую инициировал Глава Башкортостана Радий Хабиров. В этом году приведут в порядок 753 парадных в 274 многоквартирных домах 20 муниципалитетов республики. На сегодняшний день ремонтируют 315 подъездов в 123 многоэтажках, уже в 28 парадных работы завершены.

Этому дому по улице Мустая Карима – 66 лет. Он включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. До этого подъезды с отпавшей краской и черными потолками десятилетиями не видели ремонта. Теперь они как новые. При этом подрядчики постарались восстановить недостающие элементы, чтобы сохранить архитектурный облик дома, – брекчию из плиток и метлахскую плитку на этажах, оставили и перила.

Во всех трех подъездах, кроме отделки стен, потолков и покраски, еще установили новые окна, тамбурную дверь, поставили почтовые ящики и энергосберегающие светильники. Жильцы на ремонт не потратили ни копейки. По республиканской программе 90 процентов средств выделили из бюджета Башкортостана, а остальную часть заплатил муниципалитет. Средства собственников, собранные на капитальный ремонт, в программе не участвуют.

А в это время в соседнем доме делает капремонт подъездов другой подрядчик. Здесь работа в самом разгаре. Тут и красят, и плитку укладывают, и чистят перила.

Программа комплексного ремонта подъездов реализуется по поручению Главы Республики Башкортостан. Радий Хабиров в октябре 2022 на еженедельной оперативке поручил правительству республики проработать возможность увеличения объёмов финансирования программы капремонта на следующий год. И уже в 2023 году на эти цели выделено более 744 млн рублей.