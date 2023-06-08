В Уфе на площадке фармзавода откроется кафедра «Промышленная фармация» БГМУ

Компания «Фармстандарт-Уфавита» и Башкирский государственный медицинский университет подписали соглашение об открытии новой кафедры «Промышленная фармация» на площадке фармацевтического завода. Здесь не только будут готовить специалистов в рамках целевого обучения.

В планах – совместно с институтом фундаментальной медицины, лабораториями и фармацевтическим факультетом разрабатывать доступные лекарственные препараты и исследовать их на базе клиники БГМУ. Это позволит оперативно закрыть потребность в ряде жизненно важных медикаментов и выйти на полный цикл импортозамещения.