В Уфе пройдет эстафетный забег, посвященный предстоящему юбилею города

Завтра в Уфе стартует эстафетный забег «Уфа-450», посвященный предстоящему юбилею города. Спортивное мероприятие продлится двое суток, то есть бежать участники будут и днем, и ночью. Дистанция пройдет по маршруту «Уфимское ожерелье». Это своеобразная магистраль для пешеходов и велосипедистов, которая соединяет между собой все районы столицы республики.

Один круг этой дистанции составляет 64 километра, и он будет разделен на семь этапов, на которых и будет происходить передача эстафеты. Всего бегуны преодолеют семь таких кругов вокруг и внутри города.

Уже известен состав участников, а это 225 человек. Каждый этап эстафеты бежит группа из 4-5 бегунов вместе с пейсером, который будет контролировать темп. Стартует эстафетный забег завтра в 19:00 с амфитеатра на набережной реки Белой.