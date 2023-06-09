Студенты из Башкирии изобрели уникальную искусственную почву

Теперь и на бесплодной почве, такой как песок, глина и керамзит можно вырастить растения. Всё благодаря созданию «живого» гидрогеля и внедрения ее в глобулы из сапропеля, где уже находятся семена растений, водорослей или цианобактерий. Такое открытие сделали исследователи БГПУ ИМ. М. Акмуллы.