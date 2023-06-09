Грозы и порывистый ветер ожидаются в выходные дни в Башкирии

Стал известен прогноз погоды на выходные и праздничные дни. По данным республиканских синоптиков, жителей региона ждут перепады температур, грозы и сильный ветер.

Фото №1 - Грозы и порывистый ветер ожидаются в выходные дни в Башкирии

Так, в субботу, 10 июня столбик термометра поднимется до +25 градусов. Ожидаются дожди и грозы.

10 июня в регионе ночью будет без существенных осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы, по югу Башкирии без осадков. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, в горных районах до +1. Днем +20, +25 градусов.

пресс-служба Башгидрометцентра

11 июня прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, по югу республики без существенных осадков. Ветер умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +17, +22. По юго-востоку Башкирии +23, +28 градусов.

12 июня — в День России в республике будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +16, +17 градусов.

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