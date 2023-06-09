Грозы и порывистый ветер ожидаются в выходные дни в Башкирии

10 июня в регионе ночью будет без существенных осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы, по югу Башкирии без осадков. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, в горных районах до +1. Днем +20, +25 градусов.

пресс-служба Башгидрометцентра