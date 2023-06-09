Грозы и порывистый ветер ожидаются в выходные дни в Башкирии

Стал известен прогноз погоды на выходные и праздничные дни. По данным республиканских синоптиков, жителей региона ждут перепады температур, грозы и сильный ветер.
Так, в субботу, 10 июня столбик термометра поднимется до +25 градусов. Ожидаются дожди и грозы.
11 июня прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, по югу республики без существенных осадков. Ветер умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +17, +22. По юго-востоку Башкирии +23, +28 градусов.
12 июня — в День России в республике будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +16, +17 градусов.