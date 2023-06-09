В Уфе две школьницы оказались на больничной койке после ДТП

В Уфе две школьницы были госпитализированы в больницу после наезда авто. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Первый случай произошел на Революционной улице: 10-летняя девочка оказалась под колесами Kia Soul под управлением 32-летней уфимки. Известно, что третьеклассница переходила дорогу в неположенном для этого месте.
Пострадавшей потребовалась госпитализация. По данным источника «Башинформа», ее доставили в больницу № 17, где медики диагностировали основной перелом костей таза, открытую рану лобной области, множественные ссадины.
Другое ДТП произошло примерно через час напротив дома № 6 по улице Новогорной. 39-летний водитель за рулем Toyota Vellfire сбил на проезжей части 10-летнюю девочку. Третьеклассница переходила дорогу в неустановленном месте. Ее также доставили в больницу № 17 с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Сейчас в причинах и обстоятельствах аварий разбираются сотрудники ГИБДД. Начато административное расследование.