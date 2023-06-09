В Уфе две школьницы оказались на больничной койке после ДТП

Другое ДТП произошло примерно через час напротив дома № 6 по улице Новогорной. 39-летний водитель за рулем Toyota Vellfire сбил на проезжей части 10-летнюю девочку. Третьеклассница переходила дорогу в неустановленном месте. Ее также доставили в больницу № 17 с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.