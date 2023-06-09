В Уфе расследовали несчастный случай с водителем, погибшим при накачке колеса

При накачке колеса погиб 60-летний сотрудник Службы по благоустройству. Трудовая инспекция РБ завершила расследование несчастного случая.
На мусоровозе спустило колесо, а когда его сняли, выяснилось, что камеру и шину необходимо менять. Мужчина начал самостоятельно его монтировать. Спустя некоторое время его коллеги услышали хлопок. Несчастный получил удар в голову кольцом диска, которое вылетело из места крепления, и, к сожалению, скончался на месте происшествия.
Таким образом, к смертельному несчастному случаю привели неудовлетворительная организация производства работ, а именно, допуск водителя к самостоятельному монтажу и демонтажу шин, а также недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда; в подготовке работников по охране труда.
Фото: Трудинспекция РБ.