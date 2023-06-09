В Уфе расследовали несчастный случай с водителем, погибшим при накачке колеса

Экспертиза показала, что диск колеса, бортовое и замочное кольцо исправны; но последнее в процессе накачивания шины может самопроизвольно выскочить из зацепления в силу особенности данной конструкции диска. В связи с чем для предотвращения несчастных случаев требуется использовать специальные защитные приспособления либо располагать колесо при накачивании шины замочным кольцом вниз. С учётом повышенной опасности работ на предприятии приказом определено монтаж и демонтаж шин производить на СТО, заключён договор с ИП на шиномонтажные работы. Вместе с тем наличие в гараже компрессорных установки для накачивания шин, инструментов и приспособлений свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны руководства за исполнением своего же собственного приказа.

пресс-служба трудовой инспекции РБ