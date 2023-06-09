В Уфе расследовали несчастный случай с водителем, погибшим при накачке колеса

При накачке колеса погиб 60-летний сотрудник Службы по благоустройству. Трудовая инспекция РБ завершила расследование несчастного случая.

Фото №1 - В Уфе расследовали несчастный случай с водителем, погибшим при накачке колеса

На мусоровозе спустило колесо, а когда его сняли, выяснилось, что камеру и шину необходимо менять. Мужчина начал самостоятельно его монтировать. Спустя некоторое время его коллеги услышали хлопок. Несчастный получил удар в голову кольцом диска, которое вылетело из места крепления, и, к сожалению, скончался на месте происшествия.

Экспертиза показала, что диск колеса, бортовое и замочное кольцо исправны; но последнее в процессе накачивания шины может самопроизвольно выскочить из зацепления в силу особенности данной конструкции диска. В связи с чем для предотвращения несчастных случаев требуется использовать специальные защитные приспособления либо располагать колесо при накачивании шины замочным кольцом вниз. С учётом повышенной опасности работ на предприятии приказом определено монтаж и демонтаж шин производить на СТО, заключён договор с ИП на шиномонтажные работы. Вместе с тем наличие в гараже компрессорных установки для накачивания шин, инструментов и приспособлений свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны руководства за исполнением своего же собственного приказа.

пресс-служба трудовой инспекции РБ

Таким образом, к смертельному несчастному случаю привели неудовлетворительная организация производства работ, а именно, допуск водителя к самостоятельному монтажу и демонтажу шин, а также недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда; в подготовке работников по охране труда.

Фото: Трудинспекция РБ.

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