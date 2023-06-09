Уфимский суд приговорил к 16 годам тюрьмы изнасиловавшего школьниц мужчину из Бурятии

В Уфе огласили приговор 25-летнему уроженцу Бурятии. Молодого человека обвиняли в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней и 13-летней девочек, а также в совершении развратных действий в отношении 13-летней и 14-летней школьниц.
Напомним, мужчина приехал в Башкирию на заработки. В поле зрение правоохранителей он попал в прошлом году. В конце ноября родители 11-летней школьницы написали заявление в полицию, в котором сообщалось, что в лифте жилого дома к их дочери приставал незнакомый мужчина и пытался изнасиловать. Тогда злоумышленнику удалось сбежать.
Житель Бурятии, узнав о его розыске за совершенное преступление, планировал вернуться на родину. Его задержали в аэропорту.
Мужчину удалось выследить по камерам наблюдения и задержать. В итоге его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.