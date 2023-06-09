Уфимский суд приговорил к 16 годам тюрьмы изнасиловавшего школьниц мужчину из Бурятии

«Предварительно установлено, что обвиняемый приехал в Уфу на заработки летом. В день совершения преступления потерпевшая возвращалась домой. Ее встретили сестра и мама, которые довели 11-летнюю девочку до дома. Затем мама со старшей сестрой пошли в магазин, а младшая не захотела, поэтому пошла одна. В лифт с ней зашел неизвестный мужчина и совершил преступление. Когда лифт остановился, девочка убежала в свою квартиру, а позже рассказала маме о произошедшем», — рассказали тогда подробности инцидента в пресс-службе МВД по РБ.