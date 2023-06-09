В Башкирию из Донбасса вернулась очередная группа медиков

По его словам, в республике активное движение волонтеров, врачей и медсестер, которые не первый раз отправляются на территорию спецоперации оказывать помощь как местному населению, так и военнослужащим.

Оказана помощь более 75 тыс. жителей города Красный Луч, ЛНР и ДНР. Многие по два-три раза побывали в командировке. Уважение и благодарность за профессионализм.

В числе награжденных не только медики, но и водители, которые находились в ЛНР на протяжении двух месяцев. Всего же башкирский медицинский отряд работает на Донбассе уже более года. Врачи снискали хорошую репутацию, они умеют поставить правильный диагноз в сложной обстановке и профессионально проводят операции.