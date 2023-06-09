В Башкирии столкнулись легковушка и автобус: двое погибли

Два человека сегодня погибли в ДТП. В Благовещенском районе столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. По предварительным данным ГИБДД, 66-летний мужчина за рулём «Шкоды» выскочил на полосу встречного движения, где ехал «НефАЗ».

Водитель иномарки, как и его 70-летняя пассажирка, погибли на месте происшествия. Автоинспекторы отмечают, что от сильного удара вырвало двигатель «Шкоды», и он повредил еще несколько машин, которые ехали следом. Пассажиры автобуса не пострадали.