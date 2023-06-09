В Уфе произошло возгорание цистерн с топливом

В Уфе произошло возгорание цистерн с топливом на железнодорожном вокзале. Местные жители сообщают о запахе гари и видимости дыма с разных концов башкирской столицы.

На данный момент устанавливается причина произошедшего. На месте работают сотрудники МЧС, чтобы ликвидировать возгорание. В настоящее время известно, что горят 10 цистерн с топливом и склад ГСМ. Площадь пожара составляет около 300 кв.м.