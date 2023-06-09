В Уфе на 9 лет осудили криминального авторитета

По информации объединенной пресс-службы судов Башкирии, мужчина был положенцем - исполняющим обязанности вора в законе. До ареста подсудимый был положенцем с 2009 года.

Мужчина свою вину не признал. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет колонии строгого режим, а также штраф в 100 тысяч рублей и ограничение свободы на год. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.