Из Уфы на боевое слаживание отправился батальон имени Миннигали Губайдуллина: как это было

Сегодня мы отправляем на боевое слаживание батальон имени Миннигали Губайдуллина и два подразделения. Таким образом, мы практически завершаем формирование Башкирского добровольческого мотострелкового полка. Два его батальона и пять подразделений уже проходят боевое слаживание. От имени республики благодарю вас за непростое решение встать на защиту Родины. Все жители благодарят вас и смотрят на вас с огромным уважением. Это непростое решение – взять в руки оружие в мирное время. Но это очень нужное решение. Тысячи наших мобилизованных парней и добровольцев уже выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и героизм. Весь период боевого слаживания мы будем рядом с вами. Задача республики – создать все условия для того, чтобы вы отточили свои навыки, которые пригодятся вам в бою. Сегодня вы отправляетесь исполнять свой воинский долг. Дома остаются ваши семьи – родители, жёны, дети. Обещаю, что мы будем рядом с ними. Будем им во всём помогать. Мы уже открыли в регионе четыре центра поддержки воинов и семей военнослужащих. Всей республикой будем заботиться о вас, ваших родных и близких. Уважаемые воины! Уверен, что вы достойно выполните свой долг и вернётесь домой живыми и невредимыми. А мы встретим вас. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан