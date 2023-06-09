Из Уфы на боевое слаживание отправился батальон имени Миннигали Губайдуллина: как это было
Добровольческий
мотострелковый полк «Башкортостан» практически сформирован. Сегодня во второй
половине дня на Советской площади Уфы состоялась торжественная церемония отправки
башкирского батальона имени Миннигали Губайдуллина и двух подразделений полка
на боевое слаживание. В мероприятии участие принимал Глава Башкортостана.
До
начала торжественной церемонии остаются считанные минуты. Бойцы уже в строю, а
за их спинами – родственники. Одни пришли проводить мужа, другие – сына, отца
или просто близкого человека.
У меня дед воевал,
я не могу смотреть, как фашисты убивают детей, женщин. Хочу защищать Родину,
это зов сердца. Родина зовет, будем служить.
позывной «Богатырь»
Ровно в 14:00
началась торжественная церемония. В самом начале Глава Башкортостана вместе с
генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов Светланой Чупшевой возложили цветы к памятнику генералу Шаймуратову.
После Радий Хабиров выступил перед военнослужащими с приветственным словом и
пожелал бойцам удачи.
Сегодня мы отправляем на боевое
слаживание батальон имени Миннигали Губайдуллина и два подразделения. Таким
образом, мы практически завершаем формирование Башкирского добровольческого
мотострелкового полка. Два его батальона и пять подразделений уже проходят
боевое слаживание. От имени республики благодарю вас за непростое решение
встать на защиту Родины. Все жители благодарят вас и смотрят на вас с огромным
уважением. Это непростое решение – взять в руки оружие в мирное время. Но это
очень нужное решение. Тысячи наших мобилизованных парней и добровольцев уже
выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и героизм. Весь период боевого
слаживания мы будем рядом с вами. Задача республики – создать все условия для
того, чтобы вы отточили свои навыки, которые пригодятся вам в бою. Сегодня вы
отправляетесь исполнять свой воинский долг. Дома остаются ваши семьи –
родители, жёны, дети. Обещаю, что мы будем рядом с ними. Будем им во всём
помогать. Мы уже открыли в регионе четыре центра поддержки воинов и семей военнослужащих.
Всей республикой будем заботиться о вас, ваших родных и близких. Уважаемые
воины! Уверен, что вы достойно выполните свой долг и вернётесь домой живыми и
невредимыми. А мы встретим вас. Работайте, братья!
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Полк носит имя
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Миякинского
района Миннигали Губайдуллина. 8 марта 1944 года в день своего рождения он
совершил бессмертный подвиг, закрыв телом амбразуру противника. Благодаря его
героическому поступку был взят стратегический курган, а его полк смог
просочиться в тыл гитлеровцев. На торжественной церемонии присутствовал земляк
Миннигали Губайдуллина, уроженец Миякинского района Сергей Тулин, тоже герой,
но уже современной России.
У нас на сегодня
шесть Героев РФ, а всего – 36, Башкортостан на первом месте по количеству
Героев РФ. В живых – 12 человек.
Сергей Тулин, Герой России
Наибольшее
количество Героев РФ в Башкирии подчеркивает наш дух, дух воинов.
Валентин Солодовник, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам патриотического воспитания
Они
сделали свой выбор, и это мужественные люди, говорит командир батальона имени
Миннигали Губайдуллина. Он – один из самых возрастных бойцов подразделения.
Мы будем биться вместе с нашими
братьями в память о предках, которые отдали свою жизнь за свободу и процветание
нашей Родины. Мы с достоинством и честью выполним поставленные боевые задачи.
Наше дело правое, победа будет за нами!
Фарит Мигранов, командир башкирского мотострелкового батальона им. Миннигали Губайдуллина
В новых батальонах уже взрослые
люди. Главный их мотив – это патриотизм, поддержка ребят, которые выполняют на
передовой тяжёлую работу. Поэтому мы продумали очень серьёзные меры помощи
воинам. Конечно, будем заботиться и об их семьях. У меня одно пожелание бойцам,
чтобы они живыми и невредимыми вернулись домой.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Пока
военнослужащие будут выполнять боевые задачи в зоне специальной военной
операции, республика должна окружить заботой родных и близких тех, кто с
оружием в руках защищает интересы страны, отметил Глава Башкортостана.
Наша святая
обязанность здесь – поддерживать их семьи, для этого у нас развернут штаб Шаймуратова.
Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Перед
отправкой в зону СВО бойцам предстоит пройти слаживание, чтобы в условиях
реальных боевых действий они могли не только выполнить поставленную задачу, но
и сохранить свои жизни. Каждый должен вернуться домой живым и здоровым.