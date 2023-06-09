Из Уфы на боевое слаживание отправился батальон имени Миннигали Губайдуллина: как это было

Добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан» практически сформирован. Сегодня во второй половине дня на Советской площади Уфы состоялась торжественная церемония отправки башкирского батальона имени Миннигали Губайдуллина и двух подразделений полка на боевое слаживание. В мероприятии участие принимал Глава Башкортостана.

До начала торжественной церемонии остаются считанные минуты. Бойцы уже в строю, а за их спинами – родственники. Одни пришли проводить мужа, другие – сына, отца или просто близкого человека.

У меня дед воевал, я не могу смотреть, как фашисты убивают детей, женщин. Хочу защищать Родину, это зов сердца. Родина зовет, будем служить.

позывной «Богатырь»

Ровно в 14:00 началась торжественная церемония. В самом начале Глава Башкортостана вместе с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой возложили цветы к памятнику генералу Шаймуратову. После Радий Хабиров выступил перед военнослужащими с приветственным словом и пожелал бойцам удачи.

Фото №1 - Из Уфы на боевое слаживание отправился батальон имени Миннигали Губайдуллина: как это было

Сегодня мы отправляем на боевое слаживание батальон имени Миннигали Губайдуллина и два подразделения. Таким образом, мы практически завершаем формирование Башкирского добровольческого мотострелкового полка. Два его батальона и пять подразделений уже проходят боевое слаживание. От имени республики благодарю вас за непростое решение встать на защиту Родины. Все жители благодарят вас и смотрят на вас с огромным уважением. Это непростое решение – взять в руки оружие в мирное время. Но это очень нужное решение. Тысячи наших мобилизованных парней и добровольцев уже выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и героизм. Весь период боевого слаживания мы будем рядом с вами. Задача республики – создать все условия для того, чтобы вы отточили свои навыки, которые пригодятся вам в бою. Сегодня вы отправляетесь исполнять свой воинский долг. Дома остаются ваши семьи – родители, жёны, дети. Обещаю, что мы будем рядом с ними. Будем им во всём помогать. Мы уже открыли в регионе четыре центра поддержки воинов и семей военнослужащих. Всей республикой будем заботиться о вас, ваших родных и близких. Уважаемые воины! Уверен, что вы достойно выполните свой долг и вернётесь домой живыми и невредимыми. А мы встретим вас. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Полк носит имя участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Миякинского района Миннигали Губайдуллина. 8 марта 1944 года в день своего рождения он совершил бессмертный подвиг, закрыв телом амбразуру противника. Благодаря его героическому поступку был взят стратегический курган, а его полк смог просочиться в тыл гитлеровцев. На торжественной церемонии присутствовал земляк Миннигали Губайдуллина, уроженец Миякинского района Сергей Тулин, тоже герой, но уже современной России.

Уфимская волна

У нас на сегодня шесть Героев РФ, а всего – 36, Башкортостан на первом месте по количеству Героев РФ. В живых – 12 человек.

Сергей Тулин, Герой России

Наибольшее количество Героев РФ в Башкирии подчеркивает наш дух, дух воинов.

Валентин Солодовник, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам патриотического воспитания
Фото №2 - Из Уфы на боевое слаживание отправился батальон имени Миннигали Губайдуллина: как это было

Они сделали свой выбор, и это мужественные люди, говорит командир батальона имени Миннигали Губайдуллина. Он – один из самых возрастных бойцов подразделения.

Мы будем биться вместе с нашими братьями в память о предках, которые отдали свою жизнь за свободу и процветание нашей Родины. Мы с достоинством и честью выполним поставленные боевые задачи. Наше дело правое, победа будет за нами!

Фарит Мигранов, командир башкирского мотострелкового батальона им. Миннигали Губайдуллина

В новых батальонах уже взрослые люди. Главный их мотив – это патриотизм, поддержка ребят, которые выполняют на передовой тяжёлую работу. Поэтому мы продумали очень серьёзные меры помощи воинам. Конечно, будем заботиться и об их семьях. У меня одно пожелание бойцам, чтобы они живыми и невредимыми вернулись домой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Пока военнослужащие будут выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, республика должна окружить заботой родных и близких тех, кто с оружием в руках защищает интересы страны, отметил Глава Башкортостана.

Наша святая обязанность здесь – поддерживать их семьи, для этого у нас развернут штаб Шаймуратова.

Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»

Перед отправкой в зону СВО бойцам предстоит пройти слаживание, чтобы в условиях реальных боевых действий они могли не только выполнить поставленную задачу, но и сохранить свои жизни. Каждый должен вернуться домой живым и здоровым.

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