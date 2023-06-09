В Уфе подвели итоги форума общественных инициатив «Сильные идеи Башкортостана»

Мы видим, что у молодых ребят есть тяга к инженерной мысли, IT-технологиям. И мы стараемся вас поддерживать. Башкортостан в этом плане очень сильный регион. У нас мощные технические вузы. Уфимский университет науки и технологий развивает передовую инженерную школу. И мы очень рады, что в республике подрастают такие талантливые ребята. Спасибо Агентству стратегических инициатив, что для многих своих пилотных проектов выбирает именно Башкортостан. Потому что если мы что-то обещаем, то обязательно делаем. Вам, ребята, желаю, чтобы жизненный путь у вас был успешным. Дерзайте! А мы, старшие, во всём вас поддержим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан