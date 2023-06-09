В Уфе подвели итоги форума общественных инициатив «Сильные идеи Башкортостана»
Более
2 тысяч заявок от активной молодежи республики. Организаторы подвели итоги
форума общественных инициатив «Сильные идеи Башкортостана». По числу участников
Башкортостан – в лидерах среди регионов страны. Сегодня Глава Башкортостана Радий
Хабиров и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в Уфе
провели интерактивный диалог с молодежью.
В
ходе общения башкирские специалисты презентовали национальную киберфизическую
платформу собственной разработки. По их словам, проект поможет привлечь детей к
техническому творчеству и технологическому обучению через мобильные игры.
Игры глубоко
проникли в молодежную культуру, поэтому взрослые должны адаптировать их для
развития детей. Именно такие игры используются для написания программ,
инжиниринга.
Дмитрий Земцов, проректор Высшей школы экономики
Было
представлено и много других идей: от подготовки и отправки башкирского мёда на
МКС до идеи хранения информации в клетках ДНК. Многие проекты имеют социальную
направленность. Кроме того, были выбраны пять брендов-победителей, которые
представят Башкортостан в финале конкурса в Москве. Они смогут продвигать свои
товары в торговых сетях, на маркетплейсах, в новых медиа и на телевидении. Подводя
итоги регионального этапа форума «Сильных идей», Радий Хабиров поздравил
победителей.
Мы видим, что у молодых ребят
есть тяга к инженерной мысли, IT-технологиям. И мы стараемся вас поддерживать.
Башкортостан в этом плане очень сильный регион. У нас мощные технические вузы.
Уфимский университет науки и технологий развивает передовую инженерную школу. И
мы очень рады, что в республике подрастают такие талантливые ребята. Спасибо
Агентству стратегических инициатив, что для многих своих пилотных проектов
выбирает именно Башкортостан. Потому что если мы что-то обещаем, то обязательно
делаем. Вам, ребята, желаю, чтобы жизненный путь у вас был успешным. Дерзайте!
А мы, старшие, во всём вас поддержим.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Наши проекты направлены на
развитие инженерного и технологического творчества, начиная со школьной скамьи.
Они дают ребятам возможность получить новые навыки в компьютерных технологиях,
робототехнике. А Башкортостан – это передовой регион, который всегда активно
поддерживает пилотные проекты АСИ по внедрению новых решений.
Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив