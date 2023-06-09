В Уфе подвели итоги форума общественных инициатив «Сильные идеи Башкортостана»

Более 2 тысяч заявок от активной молодежи республики. Организаторы подвели итоги форума общественных инициатив «Сильные идеи Башкортостана». По числу участников Башкортостан – в лидерах среди регионов страны. Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в Уфе провели интерактивный диалог с молодежью.

В ходе общения башкирские специалисты презентовали национальную киберфизическую платформу собственной разработки. По их словам, проект поможет привлечь детей к техническому творчеству и технологическому обучению через мобильные игры.

Игры глубоко проникли в молодежную культуру, поэтому взрослые должны адаптировать их для развития детей. Именно такие игры используются для написания программ, инжиниринга.

Дмитрий Земцов, проректор Высшей школы экономики

Было представлено и много других идей: от подготовки и отправки башкирского мёда на МКС до идеи хранения информации в клетках ДНК. Многие проекты имеют социальную направленность. Кроме того, были выбраны пять брендов-победителей, которые представят Башкортостан в финале конкурса в Москве. Они смогут продвигать свои товары в торговых сетях, на маркетплейсах, в новых медиа и на телевидении. Подводя итоги регионального этапа форума «Сильных идей», Радий Хабиров поздравил победителей.

Фото №1 - В Уфе подвели итоги форума общественных инициатив «Сильные идеи Башкортостана»

Мы видим, что у молодых ребят есть тяга к инженерной мысли, IT-технологиям. И мы стараемся вас поддерживать. Башкортостан в этом плане очень сильный регион. У нас мощные технические вузы. Уфимский университет науки и технологий развивает передовую инженерную школу. И мы очень рады, что в республике подрастают такие талантливые ребята. Спасибо Агентству стратегических инициатив, что для многих своих пилотных проектов выбирает именно Башкортостан. Потому что если мы что-то обещаем, то обязательно делаем. Вам, ребята, желаю, чтобы жизненный путь у вас был успешным. Дерзайте! А мы, старшие, во всём вас поддержим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Наши проекты направлены на развитие инженерного и технологического творчества, начиная со школьной скамьи. Они дают ребятам возможность получить новые навыки в компьютерных технологиях, робототехнике. А Башкортостан – это передовой регион, который всегда активно поддерживает пилотные проекты АСИ по внедрению новых решений.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив
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