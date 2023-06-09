Известны победители в быстрой программе международного турнира по шашкам стран ШОС в Уфе

Победой Александра Георгиева и Матрёны Ноговицыной завершилась быстрая программа международного турнира по шашкам стран ШОС и БРИКС в Уфе. Все призовые места заняли россияне. У мужчин победил представитель Башкортостана Александр Георгиев, вторым стал Алексей Чижов, бронза у уфимца Айнура Шайбакова.

У женщин не было равных Матрёне Ноговицыной из Якутска. Бронза и серебро у представителей Уфы Тамары Тансыккужиной и Айгуль Идрисовой. Впереди розыгрыш в молниеносной программе. На всю партию даётся по 5 минут, плюс 3 бонусные секунды за ход. 10 июня состоятся полуфиналы, 11 и 12 – финалы.