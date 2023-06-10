Под Уфой к осени откроется новый придорожный комплекс

К осени 2023 года под Уфой возведут новый придорожный комплекс. Проект стоимостью более 100 млн рублей будет включать в себя кафе, магазин и автозаправку.
Строительство разворачивает компания "Азимут" в селе Нагаево, где уже к осени откроют новый придорожный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева, к строительству приступили еще в начале мая. Новый комплекс включит в себя также 20 рабочих мест. Также чиновник отметил, что в настоящее время прорабатываются инициативы по организации придорожных сервисов от 105 инвесторов.