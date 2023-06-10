В Уфе задержали 20-летнего парня, который вез на крыше человека

В башкирской столице задержали водителя, который вез на крыше человека. О грубом нарушении ПДД сообщили очевидцы, которые позвонили на телефон доверия МВД. 

Фото №1 - В Уфе задержали 20-летнего парня, который вез на крыше человека

По информации Госавтоинспекции Башкирии, сотрудники полиции установили личность гражданина, который был за рулем иномарки. Им оказался 20-летний житель Уфимского района, который не имел водительского удостоверения. 

В отношении нарушителя составлено несколько протоколов, а сам автомобиль помещен на специализированную стоянку. Сообщить о фактах нарушения ПДД можно по телефону горячей линии МВД по Башкирии: 8(347) 279-32-92.

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