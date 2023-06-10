В Уфе задержали 20-летнего парня, который вез на крыше человека

В башкирской столице задержали водителя, который вез на крыше человека. О грубом нарушении ПДД сообщили очевидцы, которые позвонили на телефон доверия МВД.
По информации Госавтоинспекции Башкирии, сотрудники полиции установили личность гражданина, который был за рулем иномарки. Им оказался 20-летний житель Уфимского района, который не имел водительского удостоверения.
В отношении нарушителя составлено несколько протоколов, а сам автомобиль помещен на специализированную стоянку. Сообщить о фактах нарушения ПДД можно по телефону горячей линии МВД по Башкирии: 8(347) 279-32-92.