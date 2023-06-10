В Уфе в массовой аварии пострадали мужчина и ребенок

На улице Менделеева в башкирской столице произошла массовая авария. Об произошедшем сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, в аварии пострадали 41-летний мужчина и 10-летняя девочка. Сотрудниками ГИБДД установлено, что 39-летний водитель японской "Subaru Forester" столкнулся с "Renault Logan", который двигался впереди, а тот с "Ford Fiesta".