В Уфе по факту пожара на Малой Селикатной возбудили уголовное дело

В Уфе возбудили уголовное дело по факту пожара, который произошел 9 июня в Советском районе. Разбирательство предстоит по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По версии следствия, на опасном производственном объекте произошло возгорание из-за несоблюдения правил безопасности. В результате пожара один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.