Башкортостан – в числе лидеров по реализации Национальной социальной инициативы

Об этом во время визита в республику заявила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Развитие двустороннего сотрудничества руководитель АСИ обсудила на встрече с Радием Хабировым. Было отмечено, что за последние два года Башкортостан поднялся в рейтинге качества жизни на 15 позиций – с 40-го на 25-е место. А в Национальном рейтинге состояния инвестклимата республика сохраняет пятое место среди регионов России.

Глава Башкортостана поблагодарил агентство за сотрудничество, отметив, что предлагаемые разработки полезны в части формирования достойной предпринимательской и инвестиционной среды.

Мы стали одним из первых пилотных регионов по реализации Национальной социальной инициативы. Для нас эта программа очень важна. Можно создавать много рабочих мест, привлекать инвестиции, но если люди не чувствуют себя комфортно на территории, не чувствуют человеческое отношение власти, то всё это не имеет смысла. Именно Национальная социальная инициатива позволяет нам понять и устранить существующие бюрократические препоны. Поэтому мы будем активно участвовать в этом проекте.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Башкортостан – в числе лидеров по реализации Национальной социальной инициативы

В свою очередь руководитель Агентства стратегических инициатив отметила активность не только региональных властей, но и жителей. Например, на платформу форума «Сильные идеи для нового времени» больше всего идей – около 3 тысяч – пришло от республики, а на конкурс брендов – 1800 заявок. По словам Светланы Чупшевой, многое делается и в вопросах создания доступной среды, где власти тесно взаимодействуют с предпринимателями.

Очень рада, что компании Башкортостана присоединяются к проекту «Открыто для всех», создают доступную среду и предоставляют услуги сервиса для людей с инвалидностью. Спасибо за поддержку по всем направлениям, инициативам, которые мы предлагаем и которые реализуются в республике как одном из ведущих регионов, который готов участвовать во всех проектах.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив
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