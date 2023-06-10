Башкортостан – в числе лидеров по реализации Национальной социальной инициативы

Об этом во время визита в республику заявила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Развитие двустороннего сотрудничества руководитель АСИ обсудила на встрече с Радием Хабировым. Было отмечено, что за последние два года Башкортостан поднялся в рейтинге качества жизни на 15 позиций – с 40-го на 25-е место. А в Национальном рейтинге состояния инвестклимата республика сохраняет пятое место среди регионов России.
Глава Башкортостана поблагодарил агентство за сотрудничество, отметив, что предлагаемые разработки полезны в части формирования достойной предпринимательской и инвестиционной среды.
В свою очередь руководитель Агентства стратегических инициатив отметила активность не только региональных властей, но и жителей. Например, на платформу форума «Сильные идеи для нового времени» больше всего идей – около 3 тысяч – пришло от республики, а на конкурс брендов – 1800 заявок. По словам Светланы Чупшевой, многое делается и в вопросах создания доступной среды, где власти тесно взаимодействуют с предпринимателями.