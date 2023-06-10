Башкортостан – в числе лидеров по реализации Национальной социальной инициативы

Мы стали одним из первых пилотных регионов по реализации Национальной социальной инициативы. Для нас эта программа очень важна. Можно создавать много рабочих мест, привлекать инвестиции, но если люди не чувствуют себя комфортно на территории, не чувствуют человеческое отношение власти, то всё это не имеет смысла. Именно Национальная социальная инициатива позволяет нам понять и устранить существующие бюрократические препоны. Поэтому мы будем активно участвовать в этом проекте.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан