Власти Башкирии презентовали Программу защиты и поощрения инвестиций

В ходе визита Светланы Чупшевой в республику власти презентовали Программу защиты и поощрения инвестиций. Как сообщил глава региона, она заработает с 1 июля. Суть программы заключается в новом подходе к сопровождению предпринимательских проектов.
В республике уже несколько лет действует широкий перечень мер поддержки инвесторов: институт бизнес-шерифов, «Инвестчасы», кластерная политика. По итогам прошлого года суммарные вложения в экономику Башкортостана превысили 500 млрд рублей. Второй этап развития инвестиционных инструментов предполагает либерализацию законодательства. Например, власти сильно сократили перечень документов, которые должны предоставлять инвесторы, а также упростили всё связанное с передачей в аренду земельных участков.
Экономическим блоком республиканского правительства был проведен анализ успешных практик Агентства стратегических инициатив и ведущих регионов страны. Кроме того, были организованы мозговые штурмы с участием инвесторов. Радий Хабиров дал чиновникам поручения провести встречи с предпринимательским сообществом с целью разъяснения сути и условий новой программы. Гендиректор АСИ отметила, что прямой диалог управленческой команды с бизнесом имеет большое значение.