Власти Башкирии презентовали Программу защиты и поощрения инвестиций

Подчеркну: то, что мы сегодня анонсируем, – только часть гораздо большей программы, над которой сейчас работает управленческая команда республики. Она связана с экономическими перспективами развития региона до 2029 года. Эту программу мы презентуем в течение этого года. Что касается инвестиций, то мы решили запустить новый инструментарий максимально быстро. Потому что уже нужно работать с инвесторами с учётом новых условий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан