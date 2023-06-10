Власти Башкирии презентовали Программу защиты и поощрения инвестиций

В ходе визита Светланы Чупшевой в республику власти презентовали Программу защиты и поощрения инвестиций. Как сообщил глава региона, она заработает с 1 июля. Суть программы заключается в новом подходе к сопровождению предпринимательских проектов.

В республике уже несколько лет действует широкий перечень мер поддержки инвесторов: институт бизнес-шерифов, «Инвестчасы», кластерная политика. По итогам прошлого года суммарные вложения в экономику Башкортостана превысили 500 млрд рублей. Второй этап развития инвестиционных инструментов предполагает либерализацию законодательства. Например, власти сильно сократили перечень документов, которые должны предоставлять инвесторы, а также упростили всё связанное с передачей в аренду земельных участков.

Подчеркну: то, что мы сегодня анонсируем, – только часть гораздо большей программы, над которой сейчас работает управленческая команда республики. Она связана с экономическими перспективами развития региона до 2029 года. Эту программу мы презентуем в течение этого года. Что касается инвестиций, то мы решили запустить новый инструментарий максимально быстро. Потому что уже нужно работать с инвесторами с учётом новых условий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Экономическим блоком республиканского правительства был проведен анализ успешных практик Агентства стратегических инициатив и ведущих регионов страны. Кроме того, были организованы мозговые штурмы с участием инвесторов. Радий Хабиров дал чиновникам поручения провести встречи с предпринимательским сообществом с целью разъяснения сути и условий новой программы. Гендиректор АСИ отметила, что прямой диалог управленческой команды с бизнесом имеет большое значение.

В Башкортостане очень много диалоговых площадок и мероприятий, широкий перечень мер поддержки инициатив. Бизнес, безусловно, приветствует такой подход и голосует своим капиталом. Обращаясь к предпринимательскому сообществу, хочу сказать: инвестируйте в Башкортостан!

Светлана Чупшева генеральный директор Агентства стратегических инициатив
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