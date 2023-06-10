Радий Хабиров посетил сабантуй в Зианчуринском районе

Вместе вкуснее. Сегодня в Зианчуринском районе прошёл праздник национальной кухни «Лепешка». Он стал финальной точкой проекта телеканала БСТ «Тәмле. Мы вместе». Также на площадке парка сельчане отметили праздник плуга. Мероприятия посетил глава республики Радий Хабиров.

«Тәмле» значит «вкусно». Гастрономические изыски, приготовленные по старинным рецептам. Межнациональный праздник подводит итоги цикла передач на телеканале БСТ. Ведущие шоу объездили 15 муниципалитетов республики. За это время они попробовали 21 этническое блюдо и узнали необычные традиции народов Башкортостана.

Участники проекта «Тәмле. Мы вместе» видели друг друга только по телевизору. Сегодня встретились и готовят свои национальные блюда в одной юрте, колоритные танцы исполняют на одной сцене. Совместный проект Всемирного курултая башкир и телеканала БСТ открыл героям и зрителям их земляков с новой стороны.

Фото №1 - Радий Хабиров посетил сабантуй в Зианчуринском районе

На этой же площадке сегодня в Исянгулово проходит традиционный праздник плуга. Сабантуй означает завершение посевной и даёт старт летним полевым работам. Мероприятия в Зианчуринском районе посетил глава республики. Радий Хабиров поздравил сельчан с национальным праздником.

Уважаемые зианчуринцы! Дорогие друзья! Уважаемые гости сабантуя! От всей души, от всего сердца приветствую вас и поздравляю с праздником! Хочу сказать вам слова благодарности за то, что в этот непростой период для нашей страны и республики мы с вами вместе живём одной многонациональной семьёй – созидаем, боремся, помогаем нашим ребятам – защитникам Родины. Недавно я был на Донбассе и видел бойцов-зианчуринцев. Они передавали вам большой привет. Нам очень важно сегодня их поддерживать и оказывать всю необходимую помощь. За это вам огромное спасибо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Радий Хабиров посетил сабантуй в Зианчуринском районе

Юрта, которая отныне стала традиционной на сабантуях, – военно-патриотическая. Выставка предметов времен Великой Отечественной войны, фотографии участников Афганской, Чеченской кампаний и СВО. Экспозиция на площадке подворья символизирует связь поколений.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Праздник плуга в республике проходит повсеместно. Скачки и куреш – соревнования, без которых невозможно представить сабантуй. А жаркая пора во всех смыслах для аграриев ещё впереди.

Уфимская волна
Пенальти