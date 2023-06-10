Радий Хабиров посетил сабантуй в Зианчуринском районе

Вместе вкуснее. Сегодня в Зианчуринском районе прошёл праздник национальной кухни «Лепешка». Он стал финальной точкой проекта телеканала БСТ «Тәмле. Мы вместе». Также на площадке парка сельчане отметили праздник плуга. Мероприятия посетил глава республики Радий Хабиров.
«Тәмле» значит «вкусно». Гастрономические изыски, приготовленные по старинным рецептам. Межнациональный праздник подводит итоги цикла передач на телеканале БСТ. Ведущие шоу объездили 15 муниципалитетов республики. За это время они попробовали 21 этническое блюдо и узнали необычные традиции народов Башкортостана.
Участники проекта «Тәмле. Мы вместе» видели друг друга только по телевизору. Сегодня встретились и готовят свои национальные блюда в одной юрте, колоритные танцы исполняют на одной сцене. Совместный проект Всемирного курултая башкир и телеканала БСТ открыл героям и зрителям их земляков с новой стороны.
На этой же площадке сегодня в Исянгулово проходит традиционный праздник плуга. Сабантуй означает завершение посевной и даёт старт летним полевым работам. Мероприятия в Зианчуринском районе посетил глава республики. Радий Хабиров поздравил сельчан с национальным праздником.
Юрта, которая отныне стала традиционной на сабантуях, – военно-патриотическая. Выставка предметов времен Великой Отечественной войны, фотографии участников Афганской, Чеченской кампаний и СВО. Экспозиция на площадке подворья символизирует связь поколений.
Праздник плуга в республике проходит повсеместно. Скачки и куреш – соревнования, без которых невозможно представить сабантуй. А жаркая пора во всех смыслах для аграриев ещё впереди.