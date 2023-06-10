Радий Хабиров посетил сабантуй в Зианчуринском районе

Уважаемые зианчуринцы! Дорогие друзья! Уважаемые гости сабантуя! От всей души, от всего сердца приветствую вас и поздравляю с праздником! Хочу сказать вам слова благодарности за то, что в этот непростой период для нашей страны и республики мы с вами вместе живём одной многонациональной семьёй – созидаем, боремся, помогаем нашим ребятам – защитникам Родины. Недавно я был на Донбассе и видел бойцов-зианчуринцев. Они передавали вам большой привет. Нам очень важно сегодня их поддерживать и оказывать всю необходимую помощь. За это вам огромное спасибо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан