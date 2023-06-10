Жители Аургазинского района отпраздновали сабантуй

В районах и городах республики продолжаются сабантуи. Жители Аургазинского района традиционно встретили праздник песнями, веселыми играми, спортивными состязаниями. На сабантуе ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Романову вручили медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения».

Долгожданный праздник. Жители и гости Аургазинского района собрались недалеко от села Толбазы на народный праздник сабантуй. Торжество, посвященное окончанию посевной, прошло с размахом. В одном месте были представлены лучшие традиции разных народов. Хозяйствам, достигшим высоких показателей, передовикам труда были вручены почетные грамоты, памятные подарки.

Состязания по национальной борьбе куреш, волейболу, поднятию гири, прыжкам в длину и другим видам спорта украсили сабантуй. Конные скачки не оставили равнодушными зрителей. На праздник приехали жители не только районов Башкортостана, но и других регионов России.

На полях сабантуя чествовали предков и защитников нашей страны. Заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов вручил ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Романову медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения». Награда была учреждена в честь годовщины Курской битвы.

На площади были организованы выставки, посвященные участникам специальной военной операции. Отделы культуры, ветераны клуба «Золотой возраст» вместе с местными жительницами создают маскировочные сети для бойцов СВО. На сегодняшний день они уже изготовили 270 квадратных метров укрытия.