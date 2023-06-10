Жители Аургазинского района отпраздновали сабантуй

В районах и городах республики продолжаются сабантуи. Жители Аургазинского района традиционно встретили праздник песнями, веселыми играми, спортивными состязаниями. На сабантуе ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Романову вручили медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения».
Долгожданный праздник. Жители и гости Аургазинского района собрались недалеко от села Толбазы на народный праздник сабантуй. Торжество, посвященное окончанию посевной, прошло с размахом. В одном месте были представлены лучшие традиции разных народов. Хозяйствам, достигшим высоких показателей, передовикам труда были вручены почетные грамоты, памятные подарки.
Состязания по национальной борьбе куреш, волейболу, поднятию гири, прыжкам в длину и другим видам спорта украсили сабантуй. Конные скачки не оставили равнодушными зрителей. На праздник приехали жители не только районов Башкортостана, но и других регионов России.
На полях сабантуя чествовали предков и защитников нашей страны. Заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов вручил ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Романову медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения». Награда была учреждена в честь годовщины Курской битвы.
На площади были организованы выставки, посвященные участникам специальной военной операции. Отделы культуры, ветераны клуба «Золотой возраст» вместе с местными жительницами создают маскировочные сети для бойцов СВО. На сегодняшний день они уже изготовили 270 квадратных метров укрытия.
Сегодня сабантуй, призванный отдать дань традициям, истории, почтить труд земледельцев, объединил жителей 28 районов и их земляков. На своей странице в соцсетях глава республики также опубликовал график проведения праздников плуга. Они будут проходить в зависимости от района до 1 июля включительно.