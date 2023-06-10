Бойцы батальона Доставалова на передовой: «Мы готовы к любым ситуациям»

Плечом к плечу. Съемочная группа телеканала БСТ побывала на передовых позициях четвертой роты батальона имени Александра Доставалова на Горловском направлении ДНР. На флангах Артемовска бойцы держат оборону, чтобы не допустить прорыва ВСУ.
Сейчас с бойцами батальона имени Доставалова мы выдвигаемся на передовые позиции, где стоят наши ребята, они находятся в активной обороне. Артдуэль не перекрывается ни на минуту, постоянно слышны звуки выхода снарядов, и потом прилетает ответка. Ситуация остаётся довольно напряжённой. Тем не менее на самих позициях ребята держатся уверенно. Никакой паники, только слаженная работа всей роты. Поддержку пехоте оказывают артиллеристы и авиация.
Доставаловцы, как и батальон Шаймуратова, отработали во всех новых регионах России. Наиболее сложные бои были в Херсонской и Запорожской областях. Проявляя мужество и героизм, выполняли поставленные задачи. Сейчас держат оборону на Горловском направлении ДНР.
Ребята сейчас находятся в активной обороне, начался миномётный обстрел. ВСУ пытаются выявить позиции нашей артиллерии. Но это у них пока не получается. У ребят настроение отличное, приподнятое. Боевой дух никуда не пропал. Все уверены в своей скорой победе и в том, что они с этой победой вернутся в родной Башкортостан.
Даже на передовой бойцы чувствуют помощь родной республики. Гуманитарка приходит регулярно, а вместе с ней – посылки и письма с поддержкой от школьников Башкортостана.
Уже почти год батальон Доставалова находится в зоне СВО, и за это время боевой коллектив стал как единый кулак, который готов как нанести удар по противнику, так и прикрыть своих. В этом и заключается их главная сила, говорит командир роты. И к отражению пресловутого контрнаступления ВСУ они готовы.
К ударам из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО западного образца наши ребята уже привыкли. Теперь к ним добавились новые типы вооружения. ВСУ ведут обстрелы не только минометами, артиллерией и «Градами». Порой на наших ребят сбрасывают вот такие снаряды. Они спускаются на парашютах и на высоте примерно 50 метров от земли взрываются. При этом разлетаются тысячи поражающих элементов. Парадокс в том, что такое вооружение неонацистам предоставляет Израиль. Тем не менее на боевой настрой доставаловцев это никак не влияет, а лишь делает ребят сплоченнее и сильнее.