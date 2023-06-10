Бойцы батальона Доставалова на передовой: «Мы готовы к любым ситуациям»

Плечом к плечу. Съемочная группа телеканала БСТ побывала на передовых позициях четвертой роты батальона имени Александра Доставалова на Горловском направлении ДНР. На флангах Артемовска бойцы держат оборону, чтобы не допустить прорыва ВСУ.

Сейчас с бойцами батальона имени Доставалова мы выдвигаемся на передовые позиции, где стоят наши ребята, они находятся в активной обороне. Артдуэль не перекрывается ни на минуту, постоянно слышны звуки выхода снарядов, и потом прилетает ответка. Ситуация остаётся довольно напряжённой. Тем не менее на самих позициях ребята держатся уверенно. Никакой паники, только слаженная работа всей роты. Поддержку пехоте оказывают артиллеристы и авиация.

Сегодня больно жарко было, с утра начали. Наши сначала молчали и после обеда тоже начали отрабатывать хорошо. Ребята держатся, авиация хорошо отработала и пушки. Сейчас пока тишина. позывные «Хам» и «Гора»

Доставаловцы, как и батальон Шаймуратова, отработали во всех новых регионах России. Наиболее сложные бои были в Херсонской и Запорожской областях. Проявляя мужество и героизм, выполняли поставленные задачи. Сейчас держат оборону на Горловском направлении ДНР.

В Херсоне 16 человек с нашей роты кошмарили «укропов». 16 башкир стояло тогда там. В Запорожье себя отлично показали. Тогда нам ставили задачу охранять артиллеристов, которые вот и сейчас работают. Тогда я на БМП себя хорошо показал с мехводом. Трижды нападение отразили. Раненых эвакуировали. позывной «Шатай»

Поступил приказ помочь обороной силам ДНР, выдвинулось два экипажа. Нам по рации начали кричать, потому что сначала было подтверждение, что там один танк, а там оказалось два танка. Разведка ДНР подтвердила, что цели поражены. Мы-то ладно, мы как наводчики отстрелялись, наше дело сделано. А потом уже 90 процентов работы лежит на механиках. Ребята молодцы, все выдвинулись. Машины получили небольшие повреждения из-за ответной работы ВСУ, но мы вышли без потерь. позывной «Терех»

Ребята сейчас находятся в активной обороне, начался миномётный обстрел. ВСУ пытаются выявить позиции нашей артиллерии. Но это у них пока не получается. У ребят настроение отличное, приподнятое. Боевой дух никуда не пропал. Все уверены в своей скорой победе и в том, что они с этой победой вернутся в родной Башкортостан.

Даже на передовой бойцы чувствуют помощь родной республики. Гуманитарка приходит регулярно, а вместе с ней – посылки и письма с поддержкой от школьников Башкортостана.

Письма приходят, вот мне отправила школьница из Туймазов, Полина. Ношу его как талисман. Хочу, как в отпуск поеду, найти ее и сказать спасибо. позывной «Морда»

Уже почти год батальон Доставалова находится в зоне СВО, и за это время боевой коллектив стал как единый кулак, который готов как нанести удар по противнику, так и прикрыть своих. В этом и заключается их главная сила, говорит командир роты. И к отражению пресловутого контрнаступления ВСУ они готовы.

Нас постоянно этим контрнаступлением пугают. Но мы готовы. У нас свои рубежи есть, на которые мы выдвигаемся и выполняем свою боевую задачу. И мы выполним ее на сто процентов. То есть они сейчас пытаются прорваться с разных мест. Но мы ко всему готовы. У меня рота выдвигается, уничтожает все опорные пункты, которые появляются. Поэтому мы готовы к любым ситуациям. Нам не страшно, пусть они боятся. позывной «Боцман»