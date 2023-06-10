В Уфе расположится штаб-квартира Ассоциации федерации шашек стран-участниц ШОС и БРИКС

Официальный документ об этом и о создании самой ассоциации подписали сегодня в рамках первого Международного турнира по шашкам стран Шанхайской организации сотрудничества. На церемонии открытия соревнований и подписания соглашения присутствовал и глава республики Радий Хабиров.
Первый международный турнир по шашкам стран Шанхайской организации сотрудничества в Уфе уже подходит к концу. Столица республики собрала сильнейших шашистов 14 стран, включая Бразилию, Индию, Китай, Монголию, Иран, Турцию и многие другие.
Государственные награды из рук Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова получили десятикратные чемпионы мира и международные гроссмейстеры Александр Георгиев и Алексей Чижов. На соревнованиях в Уфе Георгиев и Чижов уже завоевали золото и серебро быстрой программы соответственно.
Помимо этого, Радий Хабиров принял участие в символической шашечной партии с президентом Федерации шашек России Анатолием Никитиным. Основание ассоциации – мудрое решение, которое позволит российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. До сих пор доступ туда для них был закрыт после исключения из Всемирной федерации шашек.
Все призовые места в быстрой программе международных соревнований в Уфе завоевали россияне. Помимо Георгиева и Чижова, бронзовую награду завоевал уфимец Айнур Шайбаков. У женщин не было равных Матрёне Ноговицыной из Якутска. Бронза и серебро у представителей Уфы Тамары Тансыккужиной и Айгуль Идрисовой. Подписание соглашения поможет приблизиться к уровню россиян шашистам из других стран.
В настоящее время 18 спортсменов республики входят в сборную команду России по шашкам. В программе уфимских соревнований остался розыгрыш в молниеносной программе. Сегодня состоялись полуфиналы, а в воскресенье и понедельник – решающие встречи.