В Уфе расположится штаб-квартира Ассоциации федерации шашек стран-участниц ШОС и БРИКС

Официальный документ об этом и о создании самой ассоциации подписали сегодня в рамках первого Международного турнира по шашкам стран Шанхайской организации сотрудничества. На церемонии открытия соревнований и подписания соглашения присутствовал и глава республики Радий Хабиров.

Первый международный турнир по шашкам стран Шанхайской организации сотрудничества в Уфе уже подходит к концу. Столица республики собрала сильнейших шашистов 14 стран, включая Бразилию, Индию, Китай, Монголию, Иран, Турцию и многие другие.

Башкортостан традиционно считается одним из регионов России, где шашки очень развиты. Конечно, это связано с башкирской школой шашек. Я хочу сказать, что в Башкортостане шашками занимается более 17 тысяч человек. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Государственные награды из рук Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова получили десятикратные чемпионы мира и международные гроссмейстеры Александр Георгиев и Алексей Чижов. На соревнованиях в Уфе Георгиев и Чижов уже завоевали золото и серебро быстрой программы соответственно.

Помимо этого, Радий Хабиров принял участие в символической шашечной партии с президентом Федерации шашек России Анатолием Никитиным. Основание ассоциации – мудрое решение, которое позволит российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. До сих пор доступ туда для них был закрыт после исключения из Всемирной федерации шашек.

На нас всегда равнялся Китай, они платят нашим тренерам, воспитывают новых учеников, и их ученики иногда начинают побеждать россиян. Мы готовимся к серьезной конкуренции. Конечно, мы не хотим эту пальму первенства никому передавать. Анатолий Никитин, президент Федерации шашек России

Все призовые места в быстрой программе международных соревнований в Уфе завоевали россияне. Помимо Георгиева и Чижова, бронзовую награду завоевал уфимец Айнур Шайбаков. У женщин не было равных Матрёне Ноговицыной из Якутска. Бронза и серебро у представителей Уфы Тамары Тансыккужиной и Айгуль Идрисовой. Подписание соглашения поможет приблизиться к уровню россиян шашистам из других стран.

Естественно, поможет. Играть с такими гранд-мастерами, как Георгиев, Чижов, Муродулло, сама Тамара Тансыккужина – пример для девочек, которые начали играть. Ибрагим Исмаилов, президент Федерации шашек Турции