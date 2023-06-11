В Башкирии мужчине вынесли приговор за убийство и разбойное нападение 25-летней давности

Суд вынес приговор жителю Челябинской области за убийство и разбойное нападение, совершенные 25 лет назад. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, но он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Салаватского района.