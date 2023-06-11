В Башкирии мужчине вынесли приговор за убийство и разбойное нападение 25-летней давности

Суд вынес приговор жителю Челябинской области за убийство и разбойное нападение, совершенные 25 лет назад. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, но он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Салаватского района.
В июне 1998 года подсудимый ехал попутчиком в кабине грузовика на территории Самарской области. В дороге он избил водителя, выстрелил ему в живот, похитил поясную сумку и 12 тысяч рублей. Несчастный скончался на месте от полученных травм.
Спустя 10 лет он пытался совершить на территории Салаватского района аналогичное преступление. Потерпевшему удалось сбежать, так как самодельное оружие дало осечку.