В Башкирии мужчине вынесли приговор за убийство и разбойное нападение 25-летней давности

Суд вынес приговор жителю Челябинской области за убийство и разбойное нападение, совершенные 25 лет назад. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, но он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Салаватского района.

Фото №1 - В Башкирии мужчине вынесли приговор за убийство и разбойное нападение 25-летней давности

В июне 1998 года подсудимый ехал попутчиком в кабине грузовика на территории Самарской области. В дороге он избил водителя, выстрелил ему в живот, похитил поясную сумку и 12 тысяч рублей. Несчастный скончался на месте от полученных травм.

Спустя 10 лет он пытался совершить на территории Салаватского района аналогичное преступление. Потерпевшему удалось сбежать, так как самодельное оружие дало осечку.

Мужчина признал свою вину. Преступления удалось раскрыть благодаря идентификации его по отпечаткам пальцев, оставленных подсудимым в кабине машины. До момента задержания он проживал в Челябинской области, работ транспортировщиком на приборостроительном заводе. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 1,5 млн рублей.

пресс-служба прокуратуры Салаватского района
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