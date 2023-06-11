В Башкирии уровень заболеваемости ВИЧ вырос на 21%

За прошлый год в Башкортостане был зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ. Согласно предоставленным данным, уровень заболеваемости подскочил на 21%, сообщили в Роспотребнадзоре.
В Башкирии заболеваемость ВИЧ составила 48 на 100 тысяч населения. Всего был зафиксирован 1 921 случай заболевания.
Погибло за год 887 человек, из которых 301 человек умер непосредственно от вируса, то есть, 33%. Также, по информации сотрудников Роспотребнадзора, в 2021 году 16,6% скончались от вируса и иммунодефицита человека.