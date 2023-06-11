В Башкирии презентовали Программу защиты и поощрения инвестиций

С 1 июля в Башкортостане заработает Программа защиты и поощрения инвестиций. Ее презентовали на неделе в ходе визита в республику гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. В АСИ отметили, что за последние два года Башкортостан поднялся в рейтинге качества жизни на 15 позиций – с 40-го на 25-е место. А вот по количеству заявок на федеральный конкурс «Сильные идеи для нового времени» регион и вовсе в лидерах. Жители республики представили более 2 тысяч заявок. Лучшие продемонстрировали на торжественной церемонии, участие в которой принял Радий Хабиров.
Пожалуй, лучший способ привлечь внимание детей – компьютерные игры. Этим и воспользовались башкирские программисты, создавая новую киберплатформу. Проект должен помочь в обучении школьников различным специальностям, причем в понятной им игровой форме. В числе первых, кто ознакомился с игрой, стал Радий Хабиров.
Это лишь один из проектов, который жители республики представили на всероссийский конкурс «Сильные идеи для нового времени». Всего же от Башкортостана пришло более 2 тысяч заявок. И это – рекорд по стране. Одной из самых необычных стала идея башкирских ученых использовать для хранения информации клетку ДНК.
Большой отклик у членов жюри нашли разработки в сфере социальной инженерии и защиты окружающей среды. Авторов наиболее интересных инициатив наградили. Ну а финальная защита состоится в Москве в конце июня.
На уровне республики готовятся запустить новые меры поддержки предпринимателей. С 1 июля в Башкортостане заработает Программа защиты и поощрения инвестиций. Она станет дополнением к существующим инструментам, таким как проводимые Инвестчасы, кластерная политика и институт бизнес шерифов.
Новая программа предполагает либерализацию инвестиционного законодательства. Например, власти сильно сократили перечень документов, которые должны предоставлять инвесторы, а также упростили всё связанное с передачей в аренду земельных участков.
В ее основу легли успешные практики Агентства стратегических инициатив и ведущих регионов страны. Кроме того, чиновники провели несколько мозговых штрумов с участием непосредственно предпринимателей, чтобы из первых уст узнать - что нужно бизнесу.
Ну а для тех, кто еще не решил, есть много успешных примеров. Вот, например, завод по производству корпусов для серверных шкафов. Компания ЭлКОМ заявила о себе на Инвестчасе главы в 2018 году. С тех пор на территории уфимского технопарка вырос целый производственный комплекс. За 2,5 года предприятие смогло нарастить объёмы выпускаемой продукции почти в 20 раз и уже готовится строить вторую очередь.
По итогам прошлого года суммарные вложения в экономику Башкортостана превысили 500 млрд рублей. В агентстве стратегических инициатив отметили лидерство региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата и добавили, что по ряду показателей республика улучшила свои позиции. Итоги этой работы подведут на Петербургском международном экономическом форуме.