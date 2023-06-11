В Башкирии презентовали Программу защиты и поощрения инвестиций

С 1 июля в Башкортостане заработает Программа защиты и поощрения инвестиций. Ее презентовали на неделе в ходе визита в республику гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. В АСИ отметили, что за последние два года Башкортостан поднялся в рейтинге качества жизни на 15 позиций – с 40-го на 25-е место. А вот по количеству заявок на федеральный конкурс «Сильные идеи для нового времени» регион и вовсе в лидерах. Жители республики представили более 2 тысяч заявок. Лучшие продемонстрировали на торжественной церемонии, участие в которой принял Радий Хабиров.

Пожалуй, лучший способ привлечь внимание детей – компьютерные игры. Этим и воспользовались башкирские программисты, создавая новую киберплатформу. Проект должен помочь в обучении школьников различным специальностям, причем в понятной им игровой форме. В числе первых, кто ознакомился с игрой, стал Радий Хабиров.

Мы видим, что у молодых ребят есть тяга к инженерной мысли, IT-технологиям. И мы стараемся вас поддерживать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Игры глубоко проникли в молодежную культуру, поэтому взрослые должны адаптировать их для развития детей. Именно такие игры используются для написания программ, инжиниринга. Дмитрий Земцов, проректор Высшей школы экономики

Это лишь один из проектов, который жители республики представили на всероссийский конкурс «Сильные идеи для нового времени». Всего же от Башкортостана пришло более 2 тысяч заявок. И это – рекорд по стране. Одной из самых необычных стала идея башкирских ученых использовать для хранения информации клетку ДНК.

Большой отклик у членов жюри нашли разработки в сфере социальной инженерии и защиты окружающей среды. Авторов наиболее интересных инициатив наградили. Ну а финальная защита состоится в Москве в конце июня.

Мы будем очень рады поддержать ваши проекты на федеральном уровне, на региональном уровне. Потому что только вместе мы сможем сделать нашу страну лучше. Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

На уровне республики готовятся запустить новые меры поддержки предпринимателей. С 1 июля в Башкортостане заработает Программа защиты и поощрения инвестиций. Она станет дополнением к существующим инструментам, таким как проводимые Инвестчасы, кластерная политика и институт бизнес шерифов.

Новая программа предполагает либерализацию инвестиционного законодательства. Например, власти сильно сократили перечень документов, которые должны предоставлять инвесторы, а также упростили всё связанное с передачей в аренду земельных участков.

Мы решили ударить по болевым точкам – убрать бюрократию, сократить сроки предоставления инвесторам земельных участков. Подчеркну: то, что мы сегодня анонсируем, – только часть гораздо большей программы, над которой сейчас работает управленческая команда республики. Она связана с экономическими перспективами развития региона до 2029 года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ее основу легли успешные практики Агентства стратегических инициатив и ведущих регионов страны. Кроме того, чиновники провели несколько мозговых штрумов с участием непосредственно предпринимателей, чтобы из первых уст узнать - что нужно бизнесу.

В Башкортостане очень много диалоговых площадок и мероприятий, широкий перечень мер поддержки инициатив. Бизнес, безусловно, приветствует такой подход и голосует своим капиталом. Обращаясь к предпринимательскому сообществу, хочу сказать: инвестируйте в Башкортостан! Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

Ну а для тех, кто еще не решил, есть много успешных примеров. Вот, например, завод по производству корпусов для серверных шкафов. Компания ЭлКОМ заявила о себе на Инвестчасе главы в 2018 году. С тех пор на территории уфимского технопарка вырос целый производственный комплекс. За 2,5 года предприятие смогло нарастить объёмы выпускаемой продукции почти в 20 раз и уже готовится строить вторую очередь.