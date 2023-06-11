Готовы ко всему: будни бойцов батальона Доставалова на передовой

Башкортостан – регион героев и настоящих патриотов. Мы продолжаем цикл репортажей с передовой, где солдаты из республики выполняют воинский долг. Съемочная группа телеканала БСТ побывала на позициях бойцов батальона имени Доставалова. В перерывах между отражениями атак ВСУ военнослужащие оттачивают навыки оказания первой медицинской помощи, разминируют территории и приводят в порядок оружие. О буднях солдат расскажет Азата Садреева.
Зачастую медику с позывным «Тайга» приходится подбираться к раненным под разрывами снарядов. Но в редкие минуты отдыха она объясняет бойцам, как самостоятельно оказать первую помощь сослуживцам. Такие навыки помогли спасти не одну жизнь. В зоне СВО «Тайга» уже полгода. Родные к такому решению отнеслись с понимаем.
Каждый боец должен и сам оказать себе первую медицинскую помощь. В индивидуальной аптечке для этого есть необходимый минимум. Жгуты, стерильные бинты. В отдельной колбе лежит промедол для обезболивания.
Не менее важно держать в исправном состоянии оружие. Чтобы оно не заклинило в бою, бойцы регулярно осматривают автоматы и пулемёты.
Даже на передовой бойцы батальона каждую свободную минуту уделяют тренировкам. Сейчас мы стали свидетелями занятии по оказанию первой медицинской помощи. Нам показали, как ухаживают за оружием, чтобы оно не подвело. Такие тренировки проходят тут регулярно, порой под артиллерийскими обстрелами. Но как говорится: тяжело в учении – легко в бою.
В постоянной боевой готовности находятся и саперы роты. Под огневым прикрытием они первые заходят на новые позиции, разминируя территорию.
Как и батальоны имени Минигали Шаймуратова, Салавата Юлаева, доставаловцы выполняют свои задачи. Личный состав подразделений готов к отражению контрнаступления противника, говорят командиры. Техника исправна, боеприпасов достаточно. Уверенности добавляет поддержка республики. Даже за 2 тыс. километров от дома гуманитарная помощь приходит регулярно.
По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова организована доставка военнослужащих в краткосрочный отпуск. После этого бойцы батальонов и мобилизованные снова возвращаются на Донбасс к своим братьям по оружию. Говорят, что в следующий раз постараются поехать домой с победой.