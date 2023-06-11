Готовы ко всему: будни бойцов батальона Доставалова на передовой

Башкортостан – регион героев и настоящих патриотов. Мы продолжаем цикл репортажей с передовой, где солдаты из республики выполняют воинский долг. Съемочная группа телеканала БСТ побывала на позициях бойцов батальона имени Доставалова. В перерывах между отражениями атак ВСУ военнослужащие оттачивают навыки оказания первой медицинской помощи, разминируют территории и приводят в порядок оружие. О буднях солдат расскажет Азата Садреева.

Зачастую медику с позывным «Тайга» приходится подбираться к раненным под разрывами снарядов. Но в редкие минуты отдыха она объясняет бойцам, как самостоятельно оказать первую помощь сослуживцам. Такие навыки помогли спасти не одну жизнь. В зоне СВО «Тайга» уже полгода. Родные к такому решению отнеслись с понимаем.

Абсолютно нормально, все взрослые. Это решение каждого. И тут нет такого – девочка или мальчик. Все на одном уровне. Позывной «Тайга»

Каждый боец должен и сам оказать себе первую медицинскую помощь. В индивидуальной аптечке для этого есть необходимый минимум. Жгуты, стерильные бинты. В отдельной колбе лежит промедол для обезболивания.

По графику проводим занятия по ротам, по другим подразделениям. Такие навыки необходимы, потому что медик не может в любую минуту быть рядом, они должны сами уметь помочь себе. Позывной «Космос», начальник медицинской службы батальона имени Александра Доставалова

Не менее важно держать в исправном состоянии оружие. Чтобы оно не заклинило в бою, бойцы регулярно осматривают автоматы и пулемёты.

У нас сейчас идёт подготовка крупнокалиберного вооружения. У нас в подразделении каждый военнослужащий должен пройти эту подготовку. Не только обслужить, но и уметь починить во время боя, а также уничтожить огневую точку. Позывной «Боцман»

Даже на передовой бойцы батальона каждую свободную минуту уделяют тренировкам. Сейчас мы стали свидетелями занятии по оказанию первой медицинской помощи. Нам показали, как ухаживают за оружием, чтобы оно не подвело. Такие тренировки проходят тут регулярно, порой под артиллерийскими обстрелами. Но как говорится: тяжело в учении – легко в бою.

В постоянной боевой готовности находятся и саперы роты. Под огневым прикрытием они первые заходят на новые позиции, разминируя территорию.

Маркерная группа высаживается в лесополосу, которую мы должны занять. У нас сейчас идёт обработка щупами. Мы должны зайти в полосу, саперы делают проходы. По их команде заходит разведка. Подразделение не заходит, пока саперы не отработают на рубеже. Позывной «Боцман»

Задача – прикрывать саперов, вести наблюдение. Позывной «Жулик»

Сейчас ищем мину. Вот здесь заметили бугорок. Была мина. Их тяжело разминировать. Позывной «Филин»

Как и батальоны имени Минигали Шаймуратова, Салавата Юлаева, доставаловцы выполняют свои задачи. Личный состав подразделений готов к отражению контрнаступления противника, говорят командиры. Техника исправна, боеприпасов достаточно. Уверенности добавляет поддержка республики. Даже за 2 тыс. километров от дома гуманитарная помощь приходит регулярно.

Попытки прорыва происходят практически ежедневно. Но противник доходит буквально до наших передовых рубежей, получает достойное сопротивление и отходит, теряя личный состав и технику. Позывной «Зверь», командир батальона имени Героя России Александра Доставалова