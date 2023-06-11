Как проходят сабантуи в районах Башкирии в 2023 году

По республике и даже за границей на этих выходных прокатилась волна сабантуев. Жители отмечают праздник плуга традиционно. При этом каждый муниципалитет старается удивить необычными представлениями. В селе Исянгулово Зианчуринского района изюминкой мероприятия стал праздник национальной кухни, который подытожил проект телеканала БСТ «Тәмле. Мы вместе». Площадку мероприятий посетил Радий Хабиров в рамках рабочей поездки.

«Тәмле» – значит вкусно. Гастрономические изыски, приготовленные по старинным рецептам. Межнациональный праздник подводит черту под циклом передач на телеканале БСТ. Ведущие шоу объездили 15 муниципалитетов республики. За это время они попробовали 21 этническое блюдо. Килограммы не прибавились, потому как идея проекта не только в еде, но и в том, чтобы показать особенности народов, проживающих в республике.

Участники проекта «Тәмле. Мы вместе» видели друг друга только по телевизору – в выпусках программы. На сабантуе встретились впервые. Совместный проект Всемирного курултая башкир и телеканала БСТ открывает регион по-новому и вносит в карту республики необычные элементы.

На малой родине Главы республики лепешка называется «колся». Радий Хабиров в подворье телепроекта «Тәмле» пообщался с героями передачи и продегустировал башкирский хлеб. Участников в передаче было больше, в Зианчуринский район смогли приехать десять народностей. В этнических нарядах они готовят свои национальные блюда, можно сказать, на одной кухне. В условиях сабантуя это юрта.

Не устану повторять, что самое главное богатство нашей республики – это её многонациональность, многоконфессиональность. Это же появилось не просто так. Наши предки годами, столетиями жили вместе и привыкли друг к другу. Живём вместе. Все культуры взаимно переплетаются. Я не зря говорю: пройдите по улицам наших городов – дети красивые. Почему красивые? Перемешивается все. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Зинчуринцы отметили и традиционный праздник плуга. Национальный куреш и конные скачки – соревнования, без которых невозможно представить сабантуй. Он означает завершение посевной и дает старт летним полевым работам.

На полях сабантуя отныне устанавливают юрту героев. В Аургазинском районе была открыта экспозиция посвященная участникам специальной военной операции. Жители района плетут маскировочные сети для бойцов даже в праздник. На сегодняшний день они уже изготовили 270 квадратных метров укрытия.

Отметили башкирско-татарский сабантуй и в солнечном Узбекистане. Изюминкой праздника стала площадка для проведения быстрых свиданий. Гости мероприятия могли найти свою вторую половинку. В центральном парке Ташкента угощали блюдами самобытной кухни. Прошли традиционные национальные игры и состязания, мастер-класс по стрельбе из лука.